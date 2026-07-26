हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा, स्कॉर्पियो और अर्टिगा में टक्कर, तीन लोगों की मौत
तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जानवर से टकरा गई. टक्कर लगने से स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटते हुए डिवाइडर पार कर अर्टिगा से टकरा गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 11:17 PM IST
हापुड़ : गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार जानवर से टक्करा गई. स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर के दूसरी साइड पर पहुंच गई और अर्टिगा कार से टकरा गई. दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए. पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की सहायता से हटवा कर यातायात को सुचारू कराया.
दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर दिल्ली की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो कार अचानक एक जानवर से टकरा गई. इससे स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलटते हुए डिवाइडर से दूसरी तरफ धामपुर से आ रही अर्टिगा कार से जा टकराई. दोनों कारों की भिड़ंत के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई. राहगीरों ने क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकलने का प्रयास किया.
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया. उपचार के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि आठ घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है. एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, आठ लोग घायल हैं. घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है. मृतकों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है. अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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