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हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा, स्कॉर्पियो और अर्टिगा में टक्कर, तीन लोगों की मौत

हापुड़ : गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार जानवर से टक्करा गई. स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर के दूसरी साइड पर पहुंच गई और अर्टिगा कार से टकरा गई. दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए. पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की सहायता से हटवा कर यातायात को सुचारू कराया.

दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर दिल्ली की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो कार अचानक एक जानवर से टकरा गई. इससे स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलटते हुए डिवाइडर से दूसरी तरफ धामपुर से आ रही अर्टिगा कार से जा टकराई. दोनों कारों की भिड़ंत के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई. राहगीरों ने क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकलने का प्रयास किया.