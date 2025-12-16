ETV Bharat / state

बिलासपुर में बड़ा हादसा, खड़े ट्रेलर से टकराई बस

बिहार से रायपुर की ओर जा रही एक रॉयल यात्री बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई. घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना जोरदार था कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

बिलासपुर: रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाइवे 130 के पास दर्रीपारा में आज सुबह लगभग 5:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में 12 यात्री घायल हुए, जिनमें से 5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

रतनपुर और बिलासपुर में घायलों का इलाज

घायलों को एंबुलेंस की सहायता से रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सभी को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है. गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में रेफर किया गया है.

तेज रफ्तार और कम विजिबिलिटी

सड़क दुर्घटना की जानकारी मिलते ही रतनपुर थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे. रतनपुर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रेलर को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल किया गया. शुरूआती जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और सुबह के समय कम विजिबिलिटी को माना जा रहा है. बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया की थाना रतनपुर क्षेत्र के दर्रीपारा बाईपास के पास खराब हालत में ब्रेकडाउन की स्थिति में खड़ी ट्रेलर CG 12 AW 3236 को बस चालक ने बस क्रमांक CG 06 GY 8153 पीछे से ठोकर मारने से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 12 सवारी घायल हुए हैं.

बस सवार 12 लोग घायल

1. सुरेंद्र विश्वकर्मा –परिचालक

2. मंजय कुमार

3 राजेश्वर राम

4. दीपक कुमार

5. सनोज यादव

6. कमालुद्दीन अंसारी –चालक

7. राकेश कुमार सिंह

8. सलोनी सिंह

9. सुनीता सिंह

10. शाहजहां खातून

11. चिंता कुमारी

12. अशरफी सिंह



गंभीर घायलों के नाम