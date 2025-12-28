दतिया में भीषण हादसा, गैस सिलेंडर फटने से घर की छत उड़ी
दतिया के दुरसड़ा थाना क्षेत्र के बीकर गांव की घटना. धमाका इतना भीषण था कि मकान की छत उड़ गई और किचन का सारा सामान टूट-फूट गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 4:50 PM IST
दतिया: दतिया के दुरसड़ा थाना क्षेत्र के बीकर गांव में शनिवार देर शाम एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हो गया. हादसे में घर की छत उड़ गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. जानकारी के अनुसार, घायल महिला की पहचान अनीता पत्नी सूरज पांचाल के रूप में हुई है.
बताया जा रहा है कि अनीता अपने घर में दीपक जला रही थीं. इसी दौरान रसोई में रखा LPG सिलेंडर, जिससे गैस का रिसाव हो रहा था, दीपक की लौ के संपर्क में आ गया और तेज धमाके के साथ फट गया.
धमाके की आवाज सुनकर अपने घरों से बाहर निकल आए आसपास के लोग
धमाका इतना भीषण था कि मकान की छत उड़ गई और किचन का सारा सामान टूट-फूट गया. मलबा गिरने से अनीता गंभीर रूप से घायल हो गई. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और घायलों की मदद के लिए मौके पर पहुंचे.
घायल अनीता को तत्काल जिला अस्पताल दतिया पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे में पास से गुजर रहे कल्याण शर्मा, गौरव तिवारी, सौरभ तिवारी और पुनोदास को भी मामूली चोटें आई हैं. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था.
घटना के दिन ही हुई थी सिलेंडर की डिलीवरी
हादसे की सबसे खास बात यह है कि जिस LPG सिलेंडर में धमाका हुआ, उसी दिन उसकी डिलीवरी हुई थी. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि सिलेंडर या रेगुलेटर में तकनीकी खराबी के कारण गैस रिसाव से हादसा हुआ. .
जांच में जुटा पुलिस और प्रशासन
घर में ब्लास्ट की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. दुरसड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिलेंडर सप्लाई, रेगुलेटर और गैस कनेक्शन की तकनीकी जांच कराई जा रही है.