उन्नाव में भीषण दुर्घटना; बेकाबू डंपर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, 3 की मौत

दही थाना क्षेत्र में लखनऊ कानपुर हाईवे पर दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई. रामपुर में मासूम बच्ची की गई जान.

उन्नाव भीषण दुर्घटना में तीन युवकों की मौत.
उन्नाव भीषण दुर्घटना में तीन युवकों की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 7:12 AM IST

उन्नाव : दही थाना क्षेत्र में लखनऊ कानपुर हाईवे पर शनिवार शाम दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में बाइकसवार तीन युवकों की मौत हो गई. हादसा तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से हुआ. दुर्घटना के बाद डंपर चालक वाहन समेत फरार हो गया. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डंपर चालक की तलाश की बात कह रही है. एक मोहल्ले के तीन युवकों की मौत से घरों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं रामपुर में स्कूल बस चालक की लापरवाही से एक मासूम बच्ची की जान चली गई.

दही थाना इंचार्ज ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि रिंकू पुत्र छोटेलाल, नीरज पुत्र पुत्तीलाल व चंदन सभी निवासी शिवनगर मधुमक्खी पालन करते थे. शनिवार शाम तीनों काम से लौट रहे थे. लखनऊ कानपुर हाईवे पर मुर्तजानगर नहर के पास तेज रफ्तार अज्ञात डंपर तीनों को रौंदता हुआ निकल गया. हादसे में दो युवकों रिंकू और नीरज की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि चंदन ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया.

दही थाना इंचार्ज ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक हादसे के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अज्ञात डंपर चालक की तलाश के लिए पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है. हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही डंपर और उसके चालक की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा.

रामपुर में बेकाबू स्कूल बस ने मासूम छात्रा की ली जान


बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में स्कूल बस चालक की लापरवाही से एक मासूम (4) की ज़िंदगी चली गई. दुर्घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. नूर सिटी कॉलोनी निवासी मोहम्मद आरिफ की दो बेटियां (अनाबिया व जन्नत) रोज की तरह स्कूल से बस से उतर कर घर लौट रही थीं. बच्चियों को उतारने के बाद चालक ने लापरवाही से बस चला दी. इसी दौरान दोनों बच्चियां बस की चपेट में आ गईं. दुर्घटना में अनाबिया गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि जन्नत को मामूली चोटें आईं.

बच्चों की चीख-पुकार सुनकर परिजन व स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और अनाबिया को नगर के निजी अस्पताल ले गए जहां से रुद्रपुर और बाद में बरेली रेफर किया गया, लेकिन बरेली पहुंचने से पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया. वहीं अनाबिया के पिता मोहम्मद आरिफ ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार किया है.

संपादक की पसंद

