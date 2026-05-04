उदयपुर में मादड़ी ब्रिज पर भीषण सड़क हादसा, स्कूटी और कार नीचे गिरे, 3 की मौत
उदयपुर के मादड़ी ब्रिज पर तेज रफ्तार कार और स्कूटी की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई.
Published : May 4, 2026 at 11:42 AM IST
उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर में देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने तीन लोगों मौत हो गई. प्रतापनगर चौराहा से मादड़ी ब्रिज के बीच रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार और स्कूटी के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों वाहन पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरे. हादसे में स्कूटी सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है.
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प्रतापनगर थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कार और स्कूटी के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई थी. उन्होंने ने बताया कि स्कूटी सवार तीनों युवक कैटरिंग का काम करते थे और एक शादी समारोह से काम निपटाकर घर लौट रहे थे. वहीं, कार सवार लोग भी किसी कार्यक्रम से वापस आ रहे थे. मृतकों की पहचान अर्जुन सिंह (40, निवासी मध्यप्रदेश हाल सेक्टर-7) और सौरभ (30, निवासी भोपाल) के रूप में हुई है, जबकि तीसरे युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, घायल युवकों में योगेश भाट (25) निवासी मादड़ी प्रतापनगर और शिवम (19) निवासी मादड़ी चौराहा शामिल हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.