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उदयपुर में मादड़ी ब्रिज पर भीषण सड़क हादसा, स्कूटी और कार नीचे गिरे, 3 की मौत

प्रतापनगर थाना ( फोटो ईटीवी भारत उदयपुर )