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संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, तीन महिलाओं की मौत, इटावा में बस की टक्कर से भाई-बह की जान गई

संभल/इटावा: जिले के हजरत नगर गढ़ी इलाके में हुए सड़क हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई. जबकि करीब 12 लोग घायल हैं. हादसा उस वक्त हुआ, जब एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर 18 लोग मुरादाबाद में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली के पिछले पहिए का एक्सल टूट गया, जिसके बाद ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को जिला अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

संभल में हादसा (Video Credit; ETV Bharat)

दूसरी तरफ इटावा में बसरेहर थाना क्षेत्र में इटावा-बरेली मार्ग पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार भाई-बहन को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बहन ने सैफई पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

संभल में हादसा रहटोल गांव के पास हुआ है. पैंतीया माफी गांव निवासी ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मुरादाबाद के मयनेट थाना क्षेत्र के जटपुरा गांव के लिए निकले थे. सभी लोग सोमपाल सिंह की मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकले थे. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 18 लोग सवार थे. रास्ते में ट्रॉली के पिछले पहिए का एक्सल अचानक टूट गया. इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई.

हादसा होते ही ट्रॉली में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई. तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान असमोली थाना क्षेत्र के पैंतीया माफी गांव निवासी ओमवती पत्नी हरपाल, ममता पत्नी दयाराम और चंद्रावती पत्नी हरकेश के रूप में हुई है.

हादसे में घायल ग्रामीणों को जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों में पैंतीया माफी गांव निवासी वीरवती पत्नी विजयपाल, आशा पत्नी विजय सिंह, मूर्ति पत्नी राजकुमार, बाला पत्नी हेमराज, प्रेमपाल पुत्र दलपत सिंह, सुनील पुत्र मैहर सिंह, विजय पुत्र श्यामलाल, महेंद्र पुत्र चेतराम, श्यामलाल पुत्र डोरी लाल, राजकुमार पुत्र श्यामलाल और संतोष पत्नी राम सिंह समेत अन्य लोग शामिल हैं.

हादसे की सूचना मिलते ही हजरतनगर गढ़ी थाना प्रभारी संजय कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हो गए, एसडीएम विकास चंद्र और सीओ संभल कुलदीप कुमार जिला अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने चिकित्सकों से घायलों के इलाज और उनकी स्थिति की जानकारी ली. प्रशासन की ओर से घायलों को हर संभव सरकारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है.

सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली के पिछले पहिए का एक्सल टूटने के कारण हादसा हुआ. सभी लोग मुरादाबाद में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे. हादसे में तीन महिलाओं की मौत हुई है, जबकि अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है.