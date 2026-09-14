ETV Bharat / state

संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, तीन महिलाओं की मौत, इटावा में बस की टक्कर से भाई-बह की जान गई

संभल में कुल 18 लोग सवार थे, एक्सल टूटने से अनियंत्रित होकर पलटी ट्रॉली, कई घायलों की हालत गंभीर

प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 5:00 PM IST

|

Updated : September 14, 2026 at 6:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल/इटावा: जिले के हजरत नगर गढ़ी इलाके में हुए सड़क हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई. जबकि करीब 12 लोग घायल हैं. हादसा उस वक्त हुआ, जब एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर 18 लोग मुरादाबाद में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली के पिछले पहिए का एक्सल टूट गया, जिसके बाद ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को जिला अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

संभल में हादसा (Video Credit; ETV Bharat)

दूसरी तरफ इटावा में बसरेहर थाना क्षेत्र में इटावा-बरेली मार्ग पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार भाई-बहन को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बहन ने सैफई पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

संभल में हादसा रहटोल गांव के पास हुआ है. पैंतीया माफी गांव निवासी ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मुरादाबाद के मयनेट थाना क्षेत्र के जटपुरा गांव के लिए निकले थे. सभी लोग सोमपाल सिंह की मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकले थे. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 18 लोग सवार थे. रास्ते में ट्रॉली के पिछले पहिए का एक्सल अचानक टूट गया. इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई.

हादसा होते ही ट्रॉली में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई. तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान असमोली थाना क्षेत्र के पैंतीया माफी गांव निवासी ओमवती पत्नी हरपाल, ममता पत्नी दयाराम और चंद्रावती पत्नी हरकेश के रूप में हुई है.

हादसे में घायल ग्रामीणों को जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों में पैंतीया माफी गांव निवासी वीरवती पत्नी विजयपाल, आशा पत्नी विजय सिंह, मूर्ति पत्नी राजकुमार, बाला पत्नी हेमराज, प्रेमपाल पुत्र दलपत सिंह, सुनील पुत्र मैहर सिंह, विजय पुत्र श्यामलाल, महेंद्र पुत्र चेतराम, श्यामलाल पुत्र डोरी लाल, राजकुमार पुत्र श्यामलाल और संतोष पत्नी राम सिंह समेत अन्य लोग शामिल हैं.

हादसे की सूचना मिलते ही हजरतनगर गढ़ी थाना प्रभारी संजय कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय हो गए, एसडीएम विकास चंद्र और सीओ संभल कुलदीप कुमार जिला अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने चिकित्सकों से घायलों के इलाज और उनकी स्थिति की जानकारी ली. प्रशासन की ओर से घायलों को हर संभव सरकारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है.

सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली के पिछले पहिए का एक्सल टूटने के कारण हादसा हुआ. सभी लोग मुरादाबाद में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे. हादसे में तीन महिलाओं की मौत हुई है, जबकि अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है.

एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि हादसे में घायल सभी लोगों को सरकारी सुविधाओं के तहत इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रशासन की ओर से घायलों के उपचार में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी.

इटावा: बहन को ससुराल छोड़ने निकला भाई, बस की टक्कर से दोनों की मौत

बसरेहर थाना क्षेत्र में इटावा-बरेली मार्ग पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार भाई-बहन को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बहन ने सैफई पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

इटावा हादसे में मृत भाई-बहन
इटावा हादसे में मृत भाई-बहन (Photo Credit; ETV Bharat)

भरथना थाना क्षेत्र के उमरसेंडा गांव निवासी 45 वर्षीय किसान अशोक कुमार अपनी बड़ी बहन माया देवी को बाइक से उनकी ससुराल छोड़ने जा रहे थे. माया देवी बसरेहर थाना क्षेत्र के अड्डा बिहारी गांव की रहने वाली थीं. बताया जाता है कि करीब चार दिन पहले माया अपने बड़े भाई ओमप्रकाश को देखने मायके आई थीं. सोमवार सुबह वह छोटे भाई अशोक के साथ बाइक से वापस अपनी ससुराल जा रही थीं.

इसी दौरान इटावा-बरेली मार्ग पर बसरेहर थाना क्षेत्र में पीछे से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं उनकी बहन माया देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. पुलिस ने घायल माया देवी को सैफई पीजीआई भेजा. इधर, हादसे के बाद चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया.

अशोक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया. परिवार अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि करीब छह घंटे बाद माया देवी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई.
मृतक अशोक के बड़े भाई ओमशंकर ने बताया कि उनके भांजे ने फोन कर अशोक के एक्सीडेंट की जानकारी दी थी. अशोक के तीन बेटे हैं.

बसरेहर थाना अध्यक्ष बलराज भाटी ने बताया कि अशोक कुमार और माया देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रोडवेज बस को कब्जे में लिया गया है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

यह भी पढ़ें: तेज रफ्तार का क़हर, दो बाइकों की टक्कर में दंपति की मौत, युवक गंभीर

Last Updated : September 14, 2026 at 6:09 PM IST

TAGGED:

SAMBHAL TRACTOR TROLLEY ACCIDENT
SAMBHAL ACCIDENT 3 WOMEN DEAD
संभल ट्रैक्टर ट्राली पलटी 3 मौत
SAMBHAL MORADABAD MAINET
SAMBHAL NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.