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मिर्जापुर में भीषण हादसा; बाइक सवार तीन युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: जिले के संत नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया. अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.