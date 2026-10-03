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मिर्जापुर में भीषण हादसा; बाइक सवार तीन युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत

हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 8:59 PM IST

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मिर्जापुर: जिले के संत नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया. अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, हादसा कारौंदा गांव के पास लालगंज-कलवारी संपर्क मार्ग पर हुआ. शनिवार देर शाम शत्रुधन (28), सूरज (39) निवासी मलुआ व दिनेश (30) निवासी बघौड़ा एक ही बाइक से निकले थे. तभी एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी. इसमें दिनेश और शत्रुघ्न की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया. इस हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखचे उड़ गए.

हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची संतनगर थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया. घायल सूरज का इलाज अस्पताल में चल रहा है. उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

शत्रुघ्न और दिनेश की मौत से परिवार में कोहरा मच गया.​ पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. संतनगर थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की तलाश के लिए आसपास के रास्तों और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है.

सीओ लालगंज अमर बहादुर ने बताया कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो बाइक सवार की मौत हुई है, एक घायल है. वाहन की तलाश की जा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर घटना की जांच की जा रही है.

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