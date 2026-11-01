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हाइवा की टक्कर से मां-बेटे और मासूम की मौत, भारी हंगामा

मिर्जापुर: जनपद में तेज रफ्तार हाइवा ट्रक के चपेट में आने से मां-बेटे और मासूम बच्ची की मौत हो गई. नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर जमकर हंगामा किया.पुलिस की टीम फरार चालक की तलाश में जुट गई है.

कहां हुआ हादसा: मिर्जापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र के जिवनाथपुर-कंचनपुर स्टेट हाईवे पर डोहरी गांव के पास रविवार के शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार हाइवा ट्रक ने बाइक सवार मां, बेटे और दो वर्षीय मासूम को रौंद दिया. जिससे तीनों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई.

हाइवा ट्रक ने बाइक सवार मां, बेटे और दो वर्षीय मासूम को टक्कर मार दिया जिससे तीनों की मौत हो गई है. सड़क जाम किया गया था उसे खुलवा दिया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजकर घटना की जांच की जा रही है.- गायत्री यादव, सीओ, चुनार

3 जिंदगी खत्म: भड़ेवल गांव के रहने वाले नीतिश बियार रविवार की शाम करीब पांच बजे अपनी मां श्यामरती और दो वर्षीय भांजी अंकिता को बाइक पर बैठाकर चंदौली स्थित अपने ननिहाल पिपरिया से घर लौट रहे थे. डोहरी गांव के पास पहुंचने पर सामने आ रहे तेज रफ्तार हाईवा ट्रक की चपेट में आ गए. हाईवा की टक्कर से बाइक सवार तीनों सड़क पर गिर पड़े. दो की मौके पर मौत हो गई. मां की हालत गंभीर होने पर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मां-बेटे और मासूम बच्ची की एक साथ मौत से परिवार में मातम छा गया.

गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग: ग्रामीणों ने चालक को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है. पुलिस मोके पर पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता कर जाम को खुलवाया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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