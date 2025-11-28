ETV Bharat / state

लखनऊ में भीषण हादसा; परीक्षा देने जा रहे BA छात्र को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौत

मड़ियांव थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुई दुर्घटना. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है.

सड़क हादसे में छात्र की मौत.
सड़क हादसे में छात्र की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : November 28, 2025 at 5:49 PM IST

लखनऊ : मड़ियांव थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह परीक्षा देने जा रहे एक होनहार छात्र की सड़क हादसे में दुखद मौत हो गई. छात्र बीए थर्ड ईयर का आखिरी पेपर देने मुमताज इंटर कॉलेज जा रहा था. रास्ते में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई. दुर्घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाश की बात कह रही है.

फैजुल्लागंज निवासी शरद मिश्रा ने बताया कि उसका भाई अंजनी कुमार मिश्रा BA थर्ड ईयर का आखिरी पेपर देने के लिए सुबह 8 बजे घऱ से निकला था. परीक्षा मुमताज इंटर कॉलेज में थी, लेकिन घऱ से निकलने के 10 मिनट बाद ही हादसे की सूचना मिली. घर के लोग मौके पर पहुंचे तो अंजनी खून से लथपथ मिला. उसे आननफानन ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

शरद ने बताया कि अंजनी एलएलबी करना चाहता था. परिवार के लोग उसके लिए कॉलेज देख रहे थे. मां मंजू मिश्रा का निधन 2016 में हो गया था. परिवार में अब पिता श्याम कुमार मिश्रा और बड़े भाई शिवम हैं.


​उपनिरीक्षक शुभम तिवारी ने बताया कि मड़ियांव इलाके में शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में बीए थर्ड ईयर के छात्र की मौत हो गई थी. छात्र पेपर देने के लिए घर से निकला था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. सीसीटीवी फुटेज के जरिए अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है.

