लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा; शारदा नहर में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, ड्राइवर की हालत गंभीर
कार रेलिंग तोड़ते हुए सुतिया साईफन, मझरा पूरब के पास नहर में समा गई थी. कार के शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकालना पड़ा.
लखीमपुर खीरी : लखीमपुर खीरी जिले में मंगलवार देर रात शादी समारोह से घर लौट रहे छह लोगों से भरी कार शारदा नहर में गिर गई. गेट लॉक होने के कारण कार में बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके. जिससे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्ति की है. साथ ही घायल के समुचित इलाज के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं.
पढुआ थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक उपाध्याय ने बताया कि मंगलवार रात शादी समारोह से घर वापस लौट रही कार (UP32 BA 2399) अनियंत्रित होकर शारदा नहर में गिर गई थी. कार रेलिंग तोड़ते हुए सुतिया साईफन, मझरा पूरब के पास शारदा नहर में समा गई थी. इस दौरान कार के गेट लॉक हो गए थे. इससे अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके. ग्रामीणों ने मदद के साथ पुलिस को सूचना दी. पढुआ थाने से एसआई अभिषेक सिंह ने पुलिस बल के साथ पहुंच कर ग्रामीणों की मदद से कार को बाहर निकलवाया.
एंबुलेस और अन्य साधनों से सभी को आननफानन CHC रमिया बेहड़ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जितेंद्र पुत्र विपिन बिहारी, निवासी घाघरा बैराज, थाना सुजौली, बहराइच, घनश्याम पुत्र बल्लू, निवासी घाघरा बैराज, थाना सुजौली, बहराइच, लालजी पुत्र मेवा लाल, निवासी सीशियन पुरवा, थाना सुजौली, बहराइच, अजीमुल्ला पुत्र (अज्ञात), निवासी गिरिजापुरी, थाना सुजौली, बहराइच, सुरेंद्र पुत्र विशुसोखा, निवासी रामवृक्ष पुरवा, थाना सुजौली, बहराइच को मृत घोषित कर दिया. कार चालक बबलू गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है.
