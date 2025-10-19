ETV Bharat / state

कानपुर में भीषण हादसा: सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी कार, मामा-भांजे की मौत, दोस्त की हालत गंभीर

सचेंडी थाना क्षेत्र में किसान नगर के पास हाईवे पर शुक्रवार रात हुआ दुखद हादसा. दीपावली के दिन बुझ गए दो घरों के चिराग.

दुर्घटना में हताहत युवक.
दुर्घटना में हताहत युवक. (Photo Credit: Relatives of Deceased)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 7:57 AM IST

2 Min Read
कानपुर : सचेंडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात भीषण सड़क हादसे में मामा और भांजे की मौत हो गई. दुर्घटना में साथी युवक गंभीर रूप से घायल है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है. दुर्घटना सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कार घुसने की वजह से हुई. पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है. दीपावली के अवसर पर हुए दुखद हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है.

पनकी एसीपी शिखर के मुताबिक प्राथमिक जांच में सामने आया कि कानपुर साउथ के जरौली फेज 2 में रहने वाले अनुराग मिश्रा उर्फ गोपाल (28) सोलर पैनल की कंपनी में काम करते थे. बड़े भाई आनंद मिश्रा के अनुसार शुक्रवार दोपहर कानपुर देहात के गजनेर मोहाना निवासी ओमदीप मिश्रा (रिश्ते में भांजा) घर आया था. अनुराग रात करीब 3:00 बजे अपने साथी शुभम के साथ उसे कार से छोड़ने के लिए गए थे. किसान नगर के पास हाईवे पर उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा घुसी थी. दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अनुराग और ओम दीप को मृत घोषित कर दिया. शुभम की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है. शुभम का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है. प्रांशु दीक्षित ने बताया कि उनके बहनोई ओमदीप बिजली विभाग में कार्यरत थे. 5 साल पहले शादी बहन अंकिता से हुई थी. उनका 2 साल का बेटा भी है.

पनकी एसीपी शिखर ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. दुर्घटना घायल तीनों युवकों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान दो युवकों की मृत्यु हो गई थी. घायल युवक का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है. सड़क के किनारे खड़े ट्रक चालक की तलाश की जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

