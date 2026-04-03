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फिरोजाबाद में बड़ा हादसा; दो डंपर आमने-सामने भिड़े, दोनों के ड्राइवर जिंदा जले

फिरोजाबाद : जिले के रजाबली इलाके में शुक्रवार को एक भीषण हादसा हो गया. आमने-सामने की टक्कर के बाद दो डंपरों में आग लग गई. आग इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के चालकों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला. इस हादसे में दोनों चालकों की जलकर मौत हो गई. मृतक चालक मध्यप्रदेश और राजस्थान के रहने वाले थे. हादसे में दोनों वाहनों के हेल्परों को बचा लिया गया है. इधर, सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंचीं. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं. उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.

फिरोजाबाद में हादसा. (Video Credit; ETV Bharat)

घटना रजाबली क्षेत्र में टूण्डला-एटा मार्ग पर एटा बॉर्डर पर हुई. पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे एक डंपर, जो कि टूण्डला से एटा की तरफ जा रहा था. जिसका चालक सुरेश पुत्र पूरन सिंह निवासी मुरैना (मध्यप्रदेश) था. जबकि दूसरा डंपर एटा से टूण्डला की तरफ आ रहा था. इस डंपर को भरतलाल पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी धौलपुर, राजस्थान चला रहा था. रजाबली थाना क्षेत्र में इमलिया डेयरी के पास दोनों डंपरों में आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. इस भीषण टक्कर से दोनों वाहनों में आग लग गई.