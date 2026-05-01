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फिरोजाबाद में दु:खद हादसा, ट्रक की टक्कर से पति-पत्नी और 4 माह की बच्ची की मौत

फिरोजाबाद: जनपद में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी और उनकी चार माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई. हादसा उस वक़्त हुआ जब बाइक सवार दंपित को ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी. तीनों मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर गए. मौके पर पहुंची पुलिस अस्पताल लेकर गयी जहां डॉक्टरों ने पति-पत्नी और बच्ची को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है. दंपति गुरुवार देर रात एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे.

यह पूरा दर्दनाक हादसा जनपद के जसराना थाना क्षेत्र में हुआ. मृतकों की पहचान जसराना के गांव पटिया पाढम निवासी अजय कुमार, उनकी पत्नी ओमश्री और चार माह की बेटी तृष्णा के रूप में हुई है. जसराना पुलिस के मुताबिक, सभी बाइक पर सवार होकर गुरुवार की रात शादी समारोह में जा रहे थे. बाइक जैसे ही गांव की सड़क से मुख्य मार्ग पर पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी.

दंपति और बच्ची लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़े. स्थानीय राहगीरों ने घटना की जानकारी डायल 112 के माध्यम से पुलिस को दी. पुलिस ने तीनों को अस्पताल भिजवाया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. इंस्पेक्टर जसराना राजेश पाण्डेय ने बताया कि रात में एक्सीडेंट में पति-पत्नी और उनकी चार साल की बेटी की मौत हुई है. तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है. ट्रक को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.

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