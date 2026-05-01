फिरोजाबाद में दु:खद हादसा, ट्रक की टक्कर से पति-पत्नी और 4 माह की बच्ची की मौत
शाहजहांपुर में बस और ट्रक की टक्कर, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 3:29 PM IST
फिरोजाबाद: जनपद में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी और उनकी चार माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई. हादसा उस वक़्त हुआ जब बाइक सवार दंपित को ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी. तीनों मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर गए. मौके पर पहुंची पुलिस अस्पताल लेकर गयी जहां डॉक्टरों ने पति-पत्नी और बच्ची को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है. दंपति गुरुवार देर रात एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे.
यह पूरा दर्दनाक हादसा जनपद के जसराना थाना क्षेत्र में हुआ. मृतकों की पहचान जसराना के गांव पटिया पाढम निवासी अजय कुमार, उनकी पत्नी ओमश्री और चार माह की बेटी तृष्णा के रूप में हुई है. जसराना पुलिस के मुताबिक, सभी बाइक पर सवार होकर गुरुवार की रात शादी समारोह में जा रहे थे. बाइक जैसे ही गांव की सड़क से मुख्य मार्ग पर पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी.
दंपति और बच्ची लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़े. स्थानीय राहगीरों ने घटना की जानकारी डायल 112 के माध्यम से पुलिस को दी. पुलिस ने तीनों को अस्पताल भिजवाया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. इंस्पेक्टर जसराना राजेश पाण्डेय ने बताया कि रात में एक्सीडेंट में पति-पत्नी और उनकी चार साल की बेटी की मौत हुई है. तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है. ट्रक को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.
शाहजहांपुर प्राइवेट बस और तेल टैंकर में टक्कर
शाहजहांपुर में शुक्रवार को टैंकर और बस की टक्कर हो गई. जिसके बाद बस हाईवे के किनारे पलट गई. हादसे में लगभग एक दर्जन से जायदा सवारियां घायल हुई हैं. जिनमें से घायल 6 लोगों को फर्रुखाबाद अस्पताल में रेफर किया गया है.
हादसा अल्लाहगंज क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के पास स्टेट हाईवे पर हुआ. बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस एक वाहन को ओवरटेक करने के बाद टैंकर से टकरा गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया. हादसे में लगभग एक दर्जन से जायदा यात्री घायल हो गए.
सीओ अजय राय ने बताया कि बस में कुल 30 यात्री सवार थे. जिसमें घायल 13 यात्रियों को अल्लाहगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के भेजा गया. जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को फर्रुखाबाद के राममनोहर लोहिया अस्पताल में रेफर किया है.
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