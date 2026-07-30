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जब मौत को छूकर टक से वापस आए महिला और पुरुष, मंजर देख लोगों के सहम गए दिल

हादसे के बाद मदद के लिए बुलाता पुरुष ( ETV Bharat )

हादसे के बाद कार में फंसे महिला और पुरुष (ETV Bharat)

पहले ट्रक से सामान उतरवाया गया. इसके बाद क्रेन, हाइड्रा और अन्य भारी मशीनों की सहायता से ट्रक हटाने का प्रयास किया गया. लगभग तीन घंटे की अथक मशक्कत के बाद जब कार तक पहुंचा गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया. कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर फंसे दोनों व्यक्ति जीवित थे.

हादसे के बाद कार की स्थिति (ETV Bharat)

रामगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा करीब तीन घंटे तक मौत और जिंदगी के बीच फंसे महिला व पुरुष को निकालने में सफलता हासिल की गई. दोनों ट्रकों में भारी सामान लदा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया.

हादसे के बाद के हालात, हादसे में बची महिला और थाना प्रभारी का बयान (ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ते हुए सामने की ओर जा रहे दूसरे ट्रक के ऊपर जा गिरा. दोनों ट्रकों के बीच एक चारपहिया वाहन पूरी तरह दब गया. दबा चारपहिया वाहन दोनों ट्रकों के बीच इस तरह फंस गया था कि केवल एकदम छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था. वाहन में सवार लोगों की आवाज सुनकर ही पता चला कि गाड़ी में कुछ लोग सवार हैं.

रामगढ़: जिले की मौत की घाटी के नाम से कुख्यात चुट्टूपालू घाटी में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने एक बार फिर यह कहावत चरितार्थ कर दी "जाको राखे साईंया, मार सके न कोय." हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं. लेकिन करीब तीन घंटे तक मौत और जिंदगी के बीच फंसे महिला-पुरुष को जीवित बाहर निकाल लिया गया.

पीड़ितों की भावुक प्रतिक्रिया

रेस्क्यू के बाद कार में फंसी महिला ने भावुक होकर कहा, "यह सब ऊपरवाले की कृपा, सभी लोगों के आशीर्वाद और रेस्क्यू टीम की मेहनत से संभव हो पाया. पूरी टीम लगातार हमसे बात करती रही, जिससे हमारा हौसला बना रहा. आखिरकार उन्होंने हमें सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हम सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं." दोनों हजारीबाग मेडिकल कॉलेज जा रहे थे. दोनों को चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया.

हादसे के बाद कार (ETV Bharat)

पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जानकारी में तीन वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि एक ट्रक चारपहिया वाहन के ऊपर गिरा हुआ था.

हादसे का शिकार कार (ETV Bharat)

जेसीबी और हाइड्रा की मदद से ट्रक हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन भारी सामान लदा होने के कारण काफी कठिनाई आई. बाद में स्थानीय लोगों के सहयोग से ट्रक का सामान खाली कराया गया और फिर ट्रक हटाया गया. इसके बाद कार में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

हादसे के बाद बची महिला (ETV Bharat)

घाटी में लगातार दुर्घटनाएं, उठे सवाल

रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत द्वारा चुट्टूपालू घाटी में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. NHAI को कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं.

इसके बावजूद घाटी में लगातार हो रही दुर्घटनाएं कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं. यदि NHAI टोल प्लाजा पर प्रभावी जागरूकता अभियान चलाए, भारी वाहनों की निगरानी को और सख्त करे तथा घाटी की तकनीकी कमियों को दूर करे, तो ऐसी भयावह घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है.

हादसे में बचे महिला और पुरुष (ETV Bharat)

चुट्टूपालू घाटी का यह हादसा केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न है. अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन-से ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाते हैं.

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