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बुलंदशहर में भीषण हादसा, अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, दो दोस्तों की मौत

कार में फंस गए दोनों के शव, पुलिस ने गैस कटर से काटकर बाहर निकाला.

बुलंदशहर में हादसा.
बुलंदशहर में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
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बुलंदशहर : जिले के अहमदगढ़ में अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में डिबाई निवासी हिमांशु और मुन्नू कार सवारों की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. इस हादसे के बाद मृतकों के घरों में चीख पुकार मची है.

शासन और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन सड़क हादसों में लोगों की मौत हो रही है. ताजा मामला बुलंदशहर के अहमदगढ़ का है. अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह स्टेट हाईवे पर गांव रानीवाला के पास हुआ. एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि कार सवार डिबाई निवासी हिमांशु और मुन्नू दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

स्थानीय लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया था. दोनों मृतकों के शव कार में फंस गए थे. कार की खिड़की जाम हो गई थी. पुलिस ने शवों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी और गैस कटर का सहारा लिया.

बताया जा रहा है कि जिस वक़्त ये हादसा हुआ उस वक़्त कार सवार हिमांशु और मुन्नू बुलंदशहर की तरफ़ जा रहे थे. इस दर्दनाक हादसे पर अहमदगढ़ थाना प्रभारी विशंभर दयाल गंगवार का कहना है कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार के चलते कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है.

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