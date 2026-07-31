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बिलासपुर में रेलिंग से टकराकर दर्दनाक हादसा, दो युवकों के पेट में घुसा सरिया

बिलासपुर : एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवक घायल हो गए. सकरी थाना क्षेत्र में कानन पेंडारी के पास यह हादसा हुआ. दो युवकों के पेट में रेलिंग का सरिया घुस गया, जिसमें दोनों युवक गंभीर घायल हो गये. एक अन्य युवक को सामान्य चोट लगी है.

सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कानन पेंडारी के पास देर रात करीब 11 बजे यह भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकराई. हादसे में बाइक पर सवार तीन युवक घायल हो गए, जिनमें दो युवकों की हालत गंभीर है, जबकि एक युवक को सामान्य चोटें आई हैं. बिलासपुर में इस हादसे से हड़कंप मच गया. मौके पर अफरा तफरी मच गई. उसके बाद लोगों ने घायल युवकों को अस्पताल लेकर गए.

सिम्स अस्पताल में इलाज

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि रेलिंग का लोहे का सरिया दो युवकों के पेट में घुस गया. इनमें से एक युवक के पेट में सरिया फंसा हुआ है, जबकि दूसरे युवक वेदांत के पेट में घुसा सरिया हादसे के दौरान निकल चुका था. दोनों घायलों का इलाज सिम्स अस्पताल में जारी है. तीसरे युवक को सामान्य चोटें आई हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112, छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल सिम्स अस्पताल, बिलासपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है. पुलिस इस हादसे की जांच में जुट गई है.