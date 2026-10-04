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कुरुक्षेत्र में सिंहपुरा के पास XUV और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर, ड्राइवर की मौत, कई लोग घायल

कुरुक्षेत्र में सिंहपुरा के पास XUV और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव सिंहपुरा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. रात करीब 8 बजे महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी और ट्रैक्टर के बीच हुई सीधी और भीषण भिड़ंत में गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 से 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.