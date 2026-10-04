कुरुक्षेत्र में सिंहपुरा के पास XUV और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर, ड्राइवर की मौत, कई लोग घायल
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सिंहपुरा के पास एक्सयूवी और ट्रैक्टर के बीच भीषण एक्सीडेंट हो गया जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई है.
Published : October 4, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 5:39 PM IST
कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव सिंहपुरा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. रात करीब 8 बजे महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी और ट्रैक्टर के बीच हुई सीधी और भीषण भिड़ंत में गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 से 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसे में XUV चालक की मौके पर गई जान : प्राप्त जानकारी के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि महिंद्रा एक्सयूवी के परखच्चे उड़ गए. दुर्घटना में गंभीर चोटें आने के कारण चालक सुरिंदर सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से अन्य घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
पुलिस जांच में जुटी : गांव मीरा जी ठसका के सरपंच दिलबाग सिंह गोराया ने हादसे के संबंध में बताया कि रात के समय दुर्घटना की सूचना संबंधित विभाग और अधिकारियों को फोन पर दे दी गई थी. घटना की सूचना मिलते ही वह घटनास्थल पर पहुंचे. बड़े दुख की बात है कि युवक की इसमें मौत हो गई. मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी मुकेश ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है. मृतक सुरिंदर सिंह का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है.
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