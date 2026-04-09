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अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा: गेगल टोल पर बेकाबू कंटेनर ने कार को रौंदा, टोल केबिन के उड़े परखच्चे, 7 घायल

अजमेर-जयपुर हाईवे पर बेकाबू कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी. हादसे में टोल पर खड़ी कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

टोल केबिन के उड़े परखच्चे
टोल केबिन के उड़े परखच्चे (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 7:18 AM IST

2 Min Read
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​अजमेर: अजमेर-जयपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार देर रात गेगल टोल प्लाजा पर एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कंटेनर ने वहां खड़ी एक कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण भिड़ंत में कार के परखच्चे उड़ गए और टोल बूथ की केबिन पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई. हादसे में कार सवार यात्रियों और टोल कर्मियों समेत कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

​पुलिस की कार्रवाई : ​सूचना मिलते ही गेगल थानाधिकारी (SHO) नरपत बाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला और तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया. SHO बाना ने बताया कि कार सवार लोग अजमेर दरगाह में जियारत कर जयपुर की ओर लौट रहे थे.

कंटेनर ने कार को मारी टक्कर
कंटेनर ने कार को मारी टक्कर (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

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​कैसे हुआ हादसा? : ​प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा उस वक्त हुआ जब एक कार टोल टैक्स देने के लिए अपनी लेन में खड़ी थी. इसी दौरान अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा एक भारी-भरकम कंटेनर अचानक बेकाबू हो गया. रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और उसने सीधे कार को पीछे से रौंद दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार आगे खड़ी दूसरी वस्तुओं और टोल केबिन से जा टकराई.

गेगल टोल पर बेकाबू कंटेनर ने कार को रौंदा
गेगल टोल पर बेकाबू कंटेनर ने कार को रौंदा (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

​चीख-पुकार और अफरा-तफरी : ​टक्कर लगते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का पिछला व अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और टोल बूथ का केबिन भी कबाड़ में तब्दील हो गयी. कार में सवार लोग लहूलुहान होकर अंदर ही फंस गए, जबकि केबिन में ड्यूटी कर रहे दो कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा. फिलहाल पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है और जांच की जा रही है कि हादसा ब्रेक फेल होने से हुआ या चालक की लापरवाही के कारण.

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