मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा; कोहरे के चलते हाइवा से टकराया ट्रक, केबिन में फंसा ड्राइवर-कंडक्टर, एक की हालत गंभीर

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया, एक की हालत गंभीर.

मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा
मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 3:30 PM IST

मिर्जापुर: ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया. जिसमें दो लोगों घायल हो गए है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

पुलिस के मुताबिक, ड्रमंडगंज घाटी के देवहट गांव के पास गुरुवार की सुबह कोहरे के कारण राजस्थान के अलवर से मिर्जापुर की ओर जा रहे मार्बल लदा ट्रक ने आगे चल रहे हाइवा को टक्कर मार दी. हादसे में ट्रक के केबिन में चालक और परिचालक दोनों फंस गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने गैस कटर की मशीन से केबिन को काट कर घायलों को बाहर निकाला. एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला मंडलीय अस्पताल पहुंचाया. जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है. घायलों की पहचान 28 वर्षीय चालक जुनैद और 30 वर्षीय खलासी इरफान के रूप में हुई, जो अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं.


उपनिरीक्षक शिवाकांत पांडेय ने बताया कि राजस्थान से मार्बल लादकर मिर्जापुर की ओर जा रहे एक ट्रक ने देवहट गांव के पास हाइवा को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. खलासी को मामूली चोटें आई हैं. फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है.

