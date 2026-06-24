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हॉर्नबिल की मधुर पुकार पर जुटेंगे सैलानी, उदंती सीतानदी में शुरू होगी हॉर्नबिल सफारी

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के ओढ़, अमलोर और आमामोरा गांवों के आसपास इन दिनों मालाबार पाइड हॉर्नबिल की चहचहाहट लगातार सुनाई दे रही है. बीते चार वर्षों में इस दुर्लभ पक्षी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके बाद वन विभाग ने इसे पर्यटन से जोड़ने का फैसला लिया है. अब पर्यटक प्राकृतिक वातावरण में इन पक्षियों को नजदीक से देख और उनकी मधुर आवाज का आनंद ले सकेंगे.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के जंगलों में अब सिर्फ बाघ ही नहीं, बल्कि हॉर्नबिल पक्षियों की गूंजती चहचहाहट भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी. उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में जल्द शुरू होने जा रही हॉर्नबिल सफारी प्रकृति प्रेमियों, बर्ड वॉचर्स और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए नया आकर्षण बनने जा रही है. वन मंत्री केदार कश्यप की पहल पर शुरू हो रही इस अनूठी सफारी से जहां दुर्लभ मालाबार पाइड हॉर्नबिल का संरक्षण मजबूत होगा, वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे.

वन मंत्री केदार कश्यप की पहल पर रिजर्व प्रबंधन ने हॉर्नबिल सफारी शुरू करने का निर्णय लिया है. सफारी के लिए शुरुआती चरण में दो जिप्सी वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिनके जरिए पर्यटकों को हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास तक ले जाया जाएगा. यह पहल छत्तीसगढ़ में बर्डिंग टूरिज्म की नई शुरुआत मानी जा रही है.

छत्तीसगढ़ के जंगलों में हॉर्नबिल पक्षी (ETV BHARAT)

संरक्षण की मेहनत लाई रंग

वन विभाग द्वारा चलाए गए एंटी-पोचिंग अभियान, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, फलदार वृक्षों के संरक्षण और ‘हॉर्नबिल रेस्टोरेंट’ जैसी योजनाओं का सकारात्मक असर अब दिखाई देने लगा है. इन्हीं प्रयासों की बदौलत हॉर्नबिल की आबादी बढ़ी है और उनका प्राकृतिक आवास पहले से अधिक सुरक्षित हुआ है.

मालाबार पाइड हॉर्नबिल (ETV BHARAT)

हॉर्नबिल ट्रैकिंग टीम रख रही हर गतिविधि पर नजर

वन विभाग की विशेष हॉर्नबिल ट्रैकिंग टीम लगातार पक्षियों के घोंसलों, आवास क्षेत्रों और गतिविधियों की निगरानी कर रही है. स्थानीय ट्रैकर्स और वनकर्मियों की संयुक्त टीम ने ओढ़, अमलोर और आमामोरा क्षेत्र को हॉर्नबिल संरक्षण का मॉडल क्षेत्र बना दिया है.

स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

सफारी की सबसे बड़ी खासियत स्थानीय समुदायों की भागीदारी है. पीवीटीजी गांवों के युवाओं को नेचर गाइड और बर्ड वॉचिंग गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यही युवा पर्यटकों को जंगल भ्रमण कराएंगे, जिससे उन्हें स्थायी आय का स्रोत मिलेगा.

छत्तीसगढ़ में हॉर्नबिल सफारी (ETV BHARAT)

पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन रहा उदंती-सीतानदी

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व सिर्फ हॉर्नबिल तक सीमित नहीं है. यहां शाहीन बाज, भारतीय पिट्टा, ब्राउन फिश आउल, ग्रे-हेडेड फिश ईगल, कठफोड़वा, बार्बेट और मिनिवेट जैसी कई दुर्लभ प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं. यही वजह है कि यह क्षेत्र तेजी से मध्य भारत के प्रमुख बर्डिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है.

बर्ड टूरिज्म की नई पहचान

अब तक उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व की पहचान मुख्य रूप से वन्यजीव और बाघ संरक्षण से जुड़ी रही है, लेकिन हॉर्नबिल सफारी शुरू होने के बाद यह क्षेत्र पक्षी पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में भी स्थापित हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि संरक्षण, पर्यटन और स्थानीय रोजगार का यह मॉडल पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकता है.

छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पर्यटन पहचान

हॉर्नबिल की गूंज, घने जंगलों का प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय समुदायों की सहभागिता इन तीनों का संगम उदंती-सीतानदी को नई पहचान देने जा रहा है. हॉर्नबिल सफारी के शुरू होने के बाद यह क्षेत्र उन सैलानियों के लिए खास आकर्षण बनेगा जो प्रकृति की गोद में पक्षियों के मधुर संगीत का आनंद लेना चाहते हैं.