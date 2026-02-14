"हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स" उदंती सीतानदी टाइगर रिज़र्व में बनेगा, मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण पर होगा काम
उदंती सीतानदी टाइगर रिज़र्व की कोशिश है, मालाबार पाइड हॉर्नबिलों की संख्या बढ़े. ये पक्षी इंसान और प्रकृति दोनों के लिए जरुरी हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 14, 2026 at 7:14 PM IST|
Updated : February 14, 2026 at 7:22 PM IST
धमतरी: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व की ओर से एक बार फिर बेहतरीन पहल की जा रही है. हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स बनाया जा रहा है. इसका फायदा यह है कि अब हॉर्नबिलों को आरामदायक जगह मिल जाएगा. उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि मालाबार पाइड हॉर्नबिल (Anthracoceros coronatus) एक आकर्षक, विशाल शरीर वाला फलभक्षी पक्षी है, जिसकी उपस्थिति को अक्सर प्रायद्वीपीय भारत के स्वस्थ, परिपक्व जंगलों की पहचान माना जाता है.
हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स का निर्माण
मालाबार पाइड हॉर्नबिल परंपरागत रूप से पश्चिमी घाट के नम सदाबहार जंगलों में पाए जाने वाले पक्षी हैं. यह प्रजाति हाल ही में छत्तीसगढ़ के उदंती सीतानदी बाघ अभ्यारण्य में अपनी फलती-फूलती आबादी के कारण चर्चा में है. रिजर्व का यह क्षेत्र अपनी अनूठी सूक्ष्म जलवायु और भौगोलिक कारणों के चलते पश्चिमी घाट तक सीमित कई प्रजातियों को उनके पारंपरिक क्षेत्र से बहुत दूर भी जीवित रहने में सक्षम बनाता है.
संरक्षण कार्य और निगरानी कार्यक्रम से बढ़ी इनकी संख्या
अतिक्रमण और अवैध शिकार विरोधी अभियान और वन अग्नि नियंत्रण यूटीआर ने एक सशक्त अतिक्रमण विरोधी कार्यक्रम लागू किया है, जिसके तहत 750 हेक्टेयर से अधिक अवैध बस्तियों को हटाया गया है. प्रमुख क्षेत्रों में वन आवरण को बहाल किया गया है. अवैध शिकार विरोधी दल ने 500 से अधिक अवैध शिकारियों और तस्करों को गिरफ्तार किया है. जिससे अवैध शिकार के खिलाफ एक विश्वसनीय निवारक प्रभाव पैदा हुआ है. इसके अलावा, वन अग्नि को कम करने के लिए धर्मल ड्रोन और समुदाय आधारित अग्नि सुरक्षा टीमों की तैनाती से हॉर्नबिल की आबादी को समर्थन मिला है.
हॉर्नबिल ट्रैकर टीमें कर रही काम
हॉर्नबिल ट्रैकर्स की 5 टीमों को पॉइंट एंड शूट कैमरों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है, जो हॉर्नबिल के आवासों की पहचान करने और घोंसलों की निगरानी करने के लिए अपने पारंपरिक और भौगोलिक ज्ञान का उपयोग करते हैं. ये टीमें, जिनमें अक्सर स्थानीय युवा और वन-मीतान शामिल होते हैं, नियमित सर्वेक्षण करती हैं, देखे जाने का दस्तावेजीकरण करती हैं और घोसलों के संरक्षण में सहायता करती हैं.
इस वजह से बढ़ रही इनकी संख्या
हॉर्नबिलों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है (वर्ष 2023 में, प्रति माह केवल 1-2 बार ही हॉर्नबिल देखे जाने की सूचना मिली थी, जो अब बढ़कर प्रति सप्ताह 2-3 बार हो गई है. अब हॉर्नविल गांवों के पास फिकस के पेड़ों पर भोजन करते हुए देखे जा रहे हैं. यूएसटीआर प्रशासन गांवों के आसपास के खाली स्थानों में फिकस प्रजातियों, विशेष रूप से पीपल और बरगद (जिनमें पूरे वर्ष फल लगते हैं) के पेड़ लगाएगा जिन्हें "हॉर्नबिल रेस्टोरेंट" कहा जाएगा. इससे हॉर्नबिलों को आरामदायक दूरी से देखने में मदद मिलेगी और क्षेत्र में पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
बसावट की तैयारी
मालाबार पाइड हॉर्नबिल एक अनूठी घोसला बनाने की रणनीति अपनाते हैं. मादा एक बड़े पेड़ के खोखले का चयन करती है, उसमें प्रवेश करती है और प्रवेश द्वार को मिट्टी, मल और फलों के गूदे के मिश्रण से बंद कर देती है, जिससे केवल एक संकीर्ण दरार रह जाती है. वह ऊष्मायन (आमतौर पर 38-40 दिन) और चूजों के शुरुआती पालन-पोषण की अवधि के दौरान अंदर ही बंद रहती है और पूरी तरह से नर पर निर्भर रहती है, छेद के माध्यम से भोजन की आपूर्ति ये पक्षी करते हैं.
फलों पर रहते हैं निर्भर
USTR में प्रजनन ऋतु जनवरी से अप्रैल तक होती है, जो प्रमुख फल संसाधनों की उपलब्धता के साथ मेल खाती है. मादाएं 1-3 अंडे देती हैं, जिनसे चूजे लगभग 38 दिनों में निकलते हैं. लगभग तीन महीने बाद चूजे उड़ने लायक हो जाते हैं, जिसके बाद मादा अलग हो जाती है और दोनों माता-पिता चूजों को आत्मनिर्भर होने तक पालते हैं.
कहां बनाते हैं घोसले
- घने पेड़ पर बनाते हैं आशियाना
- पेड़ की ऊंचाई पर होता है घोसला
- आस पास होता है पानी का स्रोत
- फलों के होते हैं आस पास पेड़
सबसे पहले कहां देखे गए मालाबार पाइड हॉर्नबिल
मालाबार पाइड हॉर्नबिल को सबसे पहले 2017 में नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बाघ जनगणना अभियान के दौरान पूएसटीआर में देखा गया. ताजा क्षेत्रीय रिपोर्टों और फोटोग्राफिक साक्ष्यों से एक मजबूत और संभवतः बढ़ती हुई आबादी का संकेत मिलता है. जिसमें अनुमान के अनुसार सैकड़ों पक्षियों से लेकर प्रमुख सूक्ष्म पर्यावासों में दर्जनों पक्षियों के स्थानीय समूह शामिल हैं.
पर्यावरण के होते हैं ये पक्षी रक्षक
मालाबार पाइड हॉर्नबिल को उष्णकटिबंधीय वनों में प्रमुख बीज संवाहक के रूप में मान्यता प्राप्त है. अंजीर और अन्य फलों की बड़ी मात्रा का सेवन करके और बीजों को विस्तृत क्षेत्रों में फैलाकर, वन पुनर्जनन में सहायता करते हैं, पौधों की विविधता बनाए रखते हैं और बड़े बीज वाले वृक्ष प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखते हैं. पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय के अध्ययनों से पता चलता है कि हॉर्नबित की आबादी में गिरावट से बड़े बीज वाले वृक्षों की वृद्धि कम हो जाती है. जिससे वन संरचना और उनकी इम्युनिटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामुदायिक भागीदारी और अनुकूल प्रबंधन से USTR ने दिखाया है कि विशेष आवास आवश्यकताओं वाली प्रजातियों भी तब फल-फूल सकती हैं जब लोग और प्रकृति मिलकर काम करें.
राजिम कल्प कुंभ: राजपत्र से नाम काटे जाने पर संत समाज नाराज
कांगेर वैली नेशनल पार्क में पाया गया मलाबार पाइड हॉर्नबिल, पक्षी विशेषज्ञों में खुशी की लहर
बालको में दिखी दुर्लभ इंडियन ग्रे हॉर्नबिल बर्ड, रेंजर ने कैद की तस्वीर