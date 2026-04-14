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निजी लैब के चक्करों से मुक्ति: अत्याधुनिक मशीनों से लैस हुआ बागपत ज़िला अस्पताल, मरीज़ों की होगी भारी बचत

सरकारी स्तर पर यह सुविधा शुरू होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को सीधा फायदा पहुंचेगा.

बागपत जिला अस्पताल में 4000 तक की मुफ्त होंगी जांचें
बागपत जिला अस्पताल में 4000 तक की मुफ्त होंगी जांचें (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
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बागपत: जिला अस्पताल के मरीजों को विटामिन और हार्मोन संबंधी महंगी जांचों के लिए अब निजी लैब का चक्कर नहीं काटने होंगे, स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देश पर बागपत जिला अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनें लगा दी गई हैं, जिससे 2000 से 4000 रुपये तक के होने वाली जांचें अब पूरी तरह से मुफ्त होंगी, जल्द ही लैब टेक्नीशियनों का प्रशिक्षण पूरा होते ही यह सुविधा जनता के लिए शुरू कर दी जाएगी.


वर्तमान में जिला अस्पताल में विटामिन और हार्मोन की जांच की सुविधा न होने के कारण मरीजों को प्राइवेट लैब का रुख करना पड़ता है. निजी लैब्स में इन जांचों के लिए 2000 से 4000 रुपये तक वसूले जाते हैं. सरकारी स्तर पर यह सुविधा शुरू होने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हजारों मरीजों को सीधा फायदा पहुंचेगा.

बागपत जिला अस्पताल के इतिहास में पहली बार होगा, जब यहां हार्मोन की जांचें की जाएंगी, चूंकि यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से जटिल है, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए लैब टेक्नीशियनों को विशेष प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है.

सीएमएस डॉ. अनुराग कुमार वार्ष्णेय ने बताया, हमने शासन को पत्र लिखकर लैब टेक्नीशियनों के प्रशिक्षण के लिए अनुरोध किया है. उम्मीद है कि इसी सप्ताह ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसके तुरंत बाद जनता के लिए ये जांच सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी. मशीनें तैयार, बस संचालन का इंतजार है.

अस्पताल को जांच मशीनें पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं, स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि इसी सप्ताह के भीतर सभी तकनीकी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं, ताकि बागपत के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं घर के पास ही मिल सकें.

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