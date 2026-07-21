ETV Bharat / state

हार्मोन असंतुलन की वजह से बच्चों में प्राइवेट पार्ट की होती है समस्या, समय पर सटीक इलाज से मिल सकता है सामान्य जीवन

समय पर इलाज क्यों जरूरी है?: डॉक्टर का कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती बीमारी नहीं, बल्कि समाज की सोच होती है. कई परिवार लोकलाज के कारण इलाज में देरी कर देते हैं. इससे बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ता है. अगर बचपन में ही सही पहचान और इलाज हो जाए तो बच्चा उसी पहचान के साथ सामान्य जीवन जीता है, लेकिन वर्षों बाद इलाज कराया जाए तो उसके मन में बचपन से बनी पहचान और वास्तविक जैविक स्थिति के बीच संघर्ष पैदा हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है.

क्या होती हैं ये बीमारियां?: इन्हीं जन्मजात बीमारियों और उनके इलाज को समझने के लिए ईटीवी भारत ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) लखनऊ के पेडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एचओडी प्रो. डॉ. जेडी रावत से खास बातचीत की. प्रो. रावत ने बताया कि, बच्चों में यह समस्याएं जन्मजात होती हैं. मेडिकल भाषा में इन्हें Disorders of Sex Development (DSD) कहा जाता है. इन बीमारियों में बच्चे के बाहरी गुप्तांग और उसके हार्मोन या गुणसूत्र (Chromosomes) एक-दूसरे से मेल नहीं खाते.

सच, मिथक और इलाज?: कुछ बच्चों का जन्म ऐसी जन्मजात शारीरिक समस्याओं के साथ होता है, जिनमें उनके गुप्तांग (Genital Organs) सामान्य रूप से विकसित नहीं होते. कई बार शरीर लड़के का दिखाई देता है, लेकिन गुप्तांग लड़कियों जैसे होते हैं. कई बार शरीर लड़की का होता है, लेकिन गुप्तांग लड़कों जैसे विकसित होते हैं. कुछ बच्चों में दोनों तरह के गुप्तांगों के लक्षण दिखाई देते हैं या फिर गुप्तांग पूरी तरह विकसित नहीं होते. ऐसे मामलों में अक्सर परिवार घबरा जाता है और कई बार समाज के डर से इस समस्या को छिपाने की कोशिश करता है. इसे छिपाने के बजाए डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि विज्ञान में इस समस्या का समाधान मौजूद है.

लखनऊ: शारीरिक संरचना में गड़बड़ी होना कोई नई बात नहीं है. हर गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है. बस शर्त ये है कि, समस्या का सटीक और सही समय पर इलाज हो. हमारे डॉक्टरों के पास अब हर बड़ी और छोटी बीमारियों का कारगर इलाज मौजूद है. बच्चों में कई समस्याएं जन्मजात होती हैं. उन्हीं में से एक है गुप्तांग (Genital Organs) सामान्य रूप से विकसित नहीं होना. राज किशोर के संपादन के साथ पेश है संवाददाता प्रशांत मिश्रा की खास रिपोर्ट

यह किसी की गलती नहीं होती, बल्कि गर्भ में बच्चे के विकास के दौरान होने वाली जन्मजात शारीरिक स्थिति होती है. समय पर सही जांच और इलाज मिलने पर ऐसे बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं, शादी कर सकते हैं और कई मामलों में माता-पिता भी बन सकते हैं. - प्रो. डॉ. जेडी रावत, केजीएमयू

इलाज कैसे किया जाता है?: यदि जांच में पता चलता है कि बच्चे के हार्मोन, गुणसूत्र और शरीर पुरुष के अनुरूप हैं, लेकिन गुप्तांग पूरी तरह विकसित नहीं हैं, तो सर्जरी और अन्य उपचार के जरिए उन्हें पुरुष के अनुरूप विकसित किया जाता है. इसी तरह यदि बच्चे का जैविक विकास महिला के अनुरूप है, लेकिन बाहरी गुप्तांग सामान्य नहीं हैं, तो उसके अनुसार इलाज किया जाता है. कई मामलों में यदि जन्मजात रूप से Vagina विकसित नहीं होती, तो बड़ी आंत (Colon) के एक हिस्से का उपयोग करके Neovagina Reconstruction भी की जाती है. प्रो. रावत का कहना है कि अधिकांश मामलों में इलाज के अच्छे परिणाम मिलते हैं.

इलाज का तरीका क्या है ? (Photo Credit: ETV Bharat)

केजीएमयू में ऐसे कई बच्चों का इलाज किया जा चुका है जो आज सामान्य जीवन जी रहे हैं. एक मरीज बचपन में लड़की के रूप में पला-बढ़ा था लेकिन जांच में उसका जैविक विकास पुरुष का पाया गया. इलाज के बाद उसकी पहचान उसी मुताबिक तय की गई. आज उसकी शादी हो चुकी है और वह पिता बनने वाला है.- प्रो. डॉ. जेडी रावत, केजीएमयू

हर बच्चे की अलग-अलग होती है जांच: ऐसे किसी भी बच्चे का इलाज केवल गुप्तांग देखकर तय नहीं किया जाता है. सबसे पहले उसकी पूरी मेडिकल जांच होती है. इसमें हार्मोनल टेस्ट, क्रोमोसोमल जांच (XX/XY Karyotyping), अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, जरूरत पड़ने पर एंडोस्कोपी और अन्य जांच की जाती हैं. इन सभी रिपोर्टों के आधार पर यह समझा जाता है कि, बच्चे का जैविक लिंग (Biological Sex) क्या है और उसके अनुसार आगे का इलाज तय किया जाता है.

जैविक लिंग (Biological Sex) के लिए जांच (TEST)? (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके लिए Multidisciplinary DSD Team बनाई गई है, जिसे Pediatric Surgery Association of India से मान्यता प्राप्त है. इस टीम में पेडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट (हार्मोन विशेषज्ञ), बाल रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक (Psychiatrist), क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी विशेषज्ञ (Advocate/Legal Expert) भी शामिल होते हैं. सभी विशेषज्ञों की राय के बाद ही इलाज की दिशा तय की जाती है.- प्रो. डॉ. जेडी रावत, केजीएमयू



इसे समझना जरूरी: कुछ मामलों में बच्ची का शरीर और हार्मोन पूरी तरह महिला के होते हैं, लेकिन जन्म से बच्चेदानी (Uterus) विकसित नहीं होती. ऐसे मामलों में सर्जरी के जरिए आर्टिफिशियल वैजाइना (Neovagina Reconstruction) बनाई जाती है. इससे मरीज सामान्य वैवाहिक जीवन और यौन जीवन (Sexually Active Life) जी सकती है. इसी तरह कुछ लड़कों में शरीर पुरुष का होता है, लेकिन लिंग (Penis) पूरी तरह विकसित नहीं होता. जिससे सामान्य यौन संबंध बनाने में दिक्कत आ सकती है. यदि ऐसे मरीजों में अंडकोष (Testes) सामान्य रूप से विकसित हैं और उनमें शुक्राणु (Sperm) बन रहे हैं, तो आईवीएफ जैसी सहायक प्रजनन तकनीकों की मदद से वे भी पिता बन सकते हैं.

मेडिकल साइंस को समझें (Photo Credit: ETV Bharat)

बच्चेदानी न होने की वजह से वह स्वयं गर्भधारण नहीं कर सकती. हालांकि, यदि उसके अंडाशय (Ovaries) सामान्य रूप से काम कर रहे हों और अंडाणु उपलब्ध हों, तो आधुनिक प्रजनन तकनीकों और सरोगेसी (Surrogacy) के माध्यम से मां बनने की संभावना हो सकती है. आज चिकित्सा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि जन्मजात यौन अंगों की कई गंभीर समस्याओं का सफल इलाज संभव है.- प्रो. डॉ. जेडी रावत, केजीएमयू

ट्रांसजेंडर समझने की भूल न करें: सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि Disorders of Sex Development (DSD) को ट्रांसजेंडर समझना पूरी तरह गलत है. DSD एक जन्मजात शारीरिक (Biological) और चिकित्सकीय स्थिति है, जिसमें शरीर, हार्मोन या गुणसूत्रों के विकास में अंतर होता है. जबकि ट्रांसजेंडर होना किसी व्यक्ति की Gender Identity यानी अपनी लैंगिक पहचान से जुड़ा विषय है. दोनों स्थितियां पूरी तरह अलग हैं और इन्हें एक-दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

अंधविश्वास छोड़ें, इलाज से नाता जोड़ें (Photo Credit: ETV Bharat)

Disorders of Sex Development (DSD) के मामले बहुत अधिक नहीं आते, लेकिन पूरी तरह दुर्लभ भी नहीं हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि माता-पिता ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, न ही इसे छिपाएं. जितनी जल्दी विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क किया जाएगा. बच्चे के स्वस्थ, सामान्य और सम्मानजनक जीवन की संभावना उतनी ही अधिक होगी.

( डिस्कलेमर: डॉक्टर से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट है. ऐसी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें)

(यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें)

यह भी पढ़ें: आखिर क्यों टूट जाता है मानसिक संतुलन? जानिए इंसान के 'हैवान' बनने का खौफनाक सच