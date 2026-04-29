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ज्वेलर्स संचालकों पर आरोप,महिला ने मारपीट की दर्ज कराई शिकायत

दुर्ग : सहेली ज्वेलर्स के संचालक पर महिला ने बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है.पीड़िता का कहना है कि उन्हें गहने खरीदने थे. इसके लिए वो सहेली ज्वेलर्स पहुंची.जहां एडवांस के तौर पर महिला ने 50 हजार रुपए जमा कर दिए.ये एडवांस रकम महिला ने सोने के कंगन समेत चार गहनों के लिए जमा की थी.

एडवांस रकम की गलत तारीख की रसीद

महिला का आरोप है कि वो एडवांस रकम की रसीद लेकर जब घर पहुंची तो उसकी नजर रसीद की तारीख पर गई.जो एडवांस जमा करने की तारीख से अलग थी. इसके बाद महिला वापस ज्वेलर्स के पास पहुंची और रसीद में दर्ज तारीख को सुधारने को कहा.लेकिन ज्वेलर्स संचालक मदन जैन और भरत जैन ने महिला की रसीद सुधारने के बजाय उसके साथ बदतमीजी की. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि विवाद थाने और कलेक्टर कार्यालय तक जा पहुंचा.