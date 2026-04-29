ज्वेलर्स संचालकों पर आरोप,महिला ने मारपीट की दर्ज कराई शिकायत
ज्वेलर्स के संचालकों पर महिला ग्राहक से मारपीट करने का आरोप लगा है.आरोपों के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 29, 2026 at 12:44 PM IST
दुर्ग : सहेली ज्वेलर्स के संचालक पर महिला ने बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है.पीड़िता का कहना है कि उन्हें गहने खरीदने थे. इसके लिए वो सहेली ज्वेलर्स पहुंची.जहां एडवांस के तौर पर महिला ने 50 हजार रुपए जमा कर दिए.ये एडवांस रकम महिला ने सोने के कंगन समेत चार गहनों के लिए जमा की थी.
एडवांस रकम की गलत तारीख की रसीद
महिला का आरोप है कि वो एडवांस रकम की रसीद लेकर जब घर पहुंची तो उसकी नजर रसीद की तारीख पर गई.जो एडवांस जमा करने की तारीख से अलग थी. इसके बाद महिला वापस ज्वेलर्स के पास पहुंची और रसीद में दर्ज तारीख को सुधारने को कहा.लेकिन ज्वेलर्स संचालक मदन जैन और भरत जैन ने महिला की रसीद सुधारने के बजाय उसके साथ बदतमीजी की. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि विवाद थाने और कलेक्टर कार्यालय तक जा पहुंचा.
मामले को शांत करने के बजाय ज्वेलर्स संचालकों ने डराने-धमकाने की कोशिश की. एक महिला पुलिस हवलदार को बुलाकर कथित रूप से पैसे देकर उनके साथ गाली-गलौज करवाई गई और बाल पकड़कर मारपीट भी की गई. जब एडवांस राशि को लेकर ही इतना विवाद और दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो गहने लेने के बाद उनका क्या हाल होता- जया सिन्हा, आरोपी
फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है.पुलिस जांच में जुटी हुई है. पुलिस फिलहाल विवाद की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.
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