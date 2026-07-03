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पानीपत में पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी, सेल्समैन को पीटा, कैश लूटने के बाद कार की टंकी फुल करके भागे बदमाश

पानीपत: हरियाणा के पानीपत जिले में अपराधियों के हौंसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा गुरुवार देर रात हुई इस वारदात से लगाया जा सकता है. जिले के बबैल-राजाखेड़ी रोड स्थित पूर्व सरपंच राकेश अहलावत के पेट्रोल पंप पर सात नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया और हथियारों के बल पर डेढ़ लाख रुपये से अधिक की नकदी लूटकर फरार हो गए.

पानीपत पेट्रोल पंप पर डकैती: जानकारी के अनुसार रात करीब 12:10 बजे एक स्विफ्ट कार में सवार 6 से 7 बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचे. उस समय पंप पर मौजूद सेल्समैन उन्हें पेट्रोल डालने के लिए आगे बढ़ा, तभी बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. बदमाशों ने उसे हथियार दिखाकर डराया-धमकाया और पिस्तौल की बट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

पानीपत में पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी, सेल्समैन को पीटा, कैश लूटने के बाद कार की टंकी फुल करके भागे (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद वारदात: बताया जा रहा है कि तीन बदमाश बाहर खड़े रहे, जबकि तीन से चार बदमाश पेट्रोल पंप के कार्यालय में घुस गए. वहां उन्होंने गल्ले से डेढ़ लाख रुपये से अधिक की नकदी निकाल ली. इस दौरान एक बदमाश ने खुद ही मशीन चलाकर अपनी कार में पेट्रोल भी भर लिया. वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी का रुख भी बदल दिया, ताकि उनकी पहचान ना हो सके. हालांकि घटना के कुछ दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गए. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.