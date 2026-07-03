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पानीपत में पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी, सेल्समैन को पीटा, कैश लूटने के बाद कार की टंकी फुल करके भागे बदमाश

पानीपत में पेट्रोल पंप पर सात हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया. डेढ़ लाख रुपये से अधिक की नकदी लूटकर फरार हो गए.

Hooliganism at petrol pump in Panipat
Hooliganism at petrol pump in Panipat (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 3, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
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पानीपत: हरियाणा के पानीपत जिले में अपराधियों के हौंसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा गुरुवार देर रात हुई इस वारदात से लगाया जा सकता है. जिले के बबैल-राजाखेड़ी रोड स्थित पूर्व सरपंच राकेश अहलावत के पेट्रोल पंप पर सात नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया और हथियारों के बल पर डेढ़ लाख रुपये से अधिक की नकदी लूटकर फरार हो गए.

पानीपत पेट्रोल पंप पर डकैती: जानकारी के अनुसार रात करीब 12:10 बजे एक स्विफ्ट कार में सवार 6 से 7 बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचे. उस समय पंप पर मौजूद सेल्समैन उन्हें पेट्रोल डालने के लिए आगे बढ़ा, तभी बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. बदमाशों ने उसे हथियार दिखाकर डराया-धमकाया और पिस्तौल की बट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

पानीपत में पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी, सेल्समैन को पीटा, कैश लूटने के बाद कार की टंकी फुल करके भागे (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद वारदात: बताया जा रहा है कि तीन बदमाश बाहर खड़े रहे, जबकि तीन से चार बदमाश पेट्रोल पंप के कार्यालय में घुस गए. वहां उन्होंने गल्ले से डेढ़ लाख रुपये से अधिक की नकदी निकाल ली. इस दौरान एक बदमाश ने खुद ही मशीन चलाकर अपनी कार में पेट्रोल भी भर लिया. वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी का रुख भी बदल दिया, ताकि उनकी पहचान ना हो सके. हालांकि घटना के कुछ दृश्य सीसीटीवी में कैद हो गए. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

सेल्समैन को पीटा, कैश लेकर, टंकी फुल कर फरार हुए बदमाश: घटना के बाद घायल सेल्समैन को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूर्व सरपंच राकेश अहलावत ने बताया कि सेल्समैन के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है.

'इतनी बड़ी वारदात चिंता का विषय'- राकेश अहलावत: पूर्व सरपंच राकेश अहलावत ने कहा कि "गांव के इतने नजदीक इस तरह की बड़ी वारदात होना बेहद चिंताजनक है." उन्होंने प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के मुताबिक सजा दिलाएगी.

पुलिस जांच में जुटी: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. हालांकि देर रात तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है.

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