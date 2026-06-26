30 जून को भोगनाडीह में मनाया जाएगा हूल दिवस, पारंपरिक कार्यक्रमों के साथ होगा आयोजन
भोगनाडीह में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाएगा. इस दिन यहां कई पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.
Published : June 26, 2026 at 8:43 PM IST
साहिबगंज: आगामी 30 जून को ऐतिहासिक भोगनाडीह में हूल दिवस का आयोजन पारंपरिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा. इसकी जानकारी सिदो कान्हू हूल फाउंडेशन के अध्यक्ष व वीर शहीद सिदो-कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने दी. मंडल मुर्मू ने बताया कि सिदो कान्हू हूल फाउंडेशन और आतो मांझी बैसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है.
दो दिवसीय कार्यक्रम, फुटबॉल प्रतियोगिता शामिल
दो दिवसीय आयोजन के तहत 29 एवं 30 जून को फुटबाल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. 30 जून की सुबह सिदो कान्हू स्टेडियम और उनके आवास परिसर में वीर शहीद सिदो, कान्हु, चांद, भैरव तथा फूलो-झानो की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं पारंपरिक पूजा-अर्चना की जाएगी.
विचार गोष्ठी से सांस्कृतिक कार्यक्रम तक
मंडल मुर्मू ने बताया कि सुबह 10 बजे से रात तक विचार गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य-गीत और सामाजिक जागरूकता से जुड़े विभिन्न आयोजन किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हूल दिवस आदिवासी समाज के गौरव, संघर्ष और बलिदान की ऐतिहासिक विरासत को याद करने का अवसर है. भोगनाडीह वही ऐतिहासिक स्थल है, जहां वर्ष 1855 में हूल आंदोलन का बिगुल फूंका गया था. इसी कारण हर वर्ष झारखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर हूल क्रांति के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. प्रेस वार्ता में ग्राम प्रधान सह आतो मांझी बैसी के अध्यक्ष बबलू हांसदा, राजा हांसदा सहित अन्य लोग उपस्थित थे.
पिछले साल हुई थी भारी घटना
पिछले साल 2025 में हूल दिवस पर शहीद का गांव भोगनाडीह में भारी हंगामा हुआ था. शहीद के वंशज को प्रतिमा पर माल्यार्पण करने नहीं दिया गया. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सहित कई भाजपा के दिग्गज नेता आने वाले थे. पुलिस को आंसू गैस और लाठी चार्ज करना पड़ा था. दर्जनों लोगों पर केस दर्ज हुआ था. कुछ पुलिस कर्मी भी घायल थे.
हालांकि सूबे के सीएम हेमंत सोरेन हूल दिवस पर नहीं आए थे. उनके स्थान पर दिवंगत शिक्षा मंत्री आए थे. मुद्दे पर राजनीति हो गई थी. भाजपा बनाम जेएमएम हो चुका था. आदिवासियों ने काफी विरोध किया था.
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