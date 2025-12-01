ETV Bharat / state

खेल स्टेडियमों की बदहाल स्थिति पर भड़के हुड्डा, सरकार को दी चेतावनी, बोले-"ये हालात बर्दाश्त के काबिल नहीं..."

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "इनमें से एक खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने जा रहा था. ऐसी दुखद घटना पूरे हरियाणा की खेल व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है. स्टेडियमों की दयनीय हालत और खराब रखरखाव के लिए सीधी जिम्मेदारी सरकार की है." साथ ही कहा कि, यह हालात बर्दाश्त के काबिल नहीं है. मैं खुद सभी स्टेडियमों का दौरा करुंगा."

खिलाड़ियों के परिवारों को नौकरी की मांग: हुड्डा ने कहा कि, "सरकार को मृत खिलाड़ियों के परिवारों को केवल आर्थिक मुआवजा ही नहीं, बल्कि एक-एक सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए. 5-5 लाख रुपये देना पर्याप्त नहीं है. खेल स्टेडियम युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों से जोड़ने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज उनकी हालत किसी से छिपी नहीं है. दुनिया में वही देश आगे बढ़ते हैं जो खेलों को प्राथमिकता देते हैं."

खेल स्टेडियमों की बदहाल स्थिति पर भड़के हुड्डा (Etv Bharat)

स्टेडियमों की मरम्मत न हुई तो खुद करूंगा दौरा: पूर्व मुख्यमंत्री ने याद दिलाते हुए कहा कि, "उनके कार्यकाल में खेल नीति बनाने, बड़े स्टेडियम विकसित करने और स्कूल स्तर पर टैलेंट हंट शुरू करने जैसे काम किए गए थे. यदि सरकार ने जल्द स्टेडियमों की हालत में सुधार नहीं किया तो वह स्वयं सभी स्टेडियमों का निरीक्षण करेंगे और जनसमर्थन लेकर सरकार को रास्ता दिखाएंगे."

चंडीगढ़ पर केंद्र को स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती: चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन आवंटन को लेकर उन्होंने कहा कि, "केंद्र सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि चंडीगढ़ पर अधिकार किसका है-हरियाणा का, पंजाब का या केंद्र का. केंद्र को खुद नहीं पता कि चंडीगढ़ का मालिक कौन है.”