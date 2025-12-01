ETV Bharat / state

खेल स्टेडियमों की बदहाल स्थिति पर भड़के हुड्डा, सरकार को दी चेतावनी, बोले-"ये हालात बर्दाश्त के काबिल नहीं..."

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों की मौत पर सरकार को स्टेडियमों की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया. साथ ही सुधार की चेतावनी दी.

HOODA ON HARYANA STADIUM CONDITION
भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 1, 2025 at 4:38 PM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "इनमें से एक खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने जा रहा था. ऐसी दुखद घटना पूरे हरियाणा की खेल व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है. स्टेडियमों की दयनीय हालत और खराब रखरखाव के लिए सीधी जिम्मेदारी सरकार की है." साथ ही कहा कि, यह हालात बर्दाश्त के काबिल नहीं है. मैं खुद सभी स्टेडियमों का दौरा करुंगा."

खिलाड़ियों के परिवारों को नौकरी की मांग: हुड्डा ने कहा कि, "सरकार को मृत खिलाड़ियों के परिवारों को केवल आर्थिक मुआवजा ही नहीं, बल्कि एक-एक सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए. 5-5 लाख रुपये देना पर्याप्त नहीं है. खेल स्टेडियम युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों से जोड़ने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज उनकी हालत किसी से छिपी नहीं है. दुनिया में वही देश आगे बढ़ते हैं जो खेलों को प्राथमिकता देते हैं."

खेल स्टेडियमों की बदहाल स्थिति पर भड़के हुड्डा (Etv Bharat)

स्टेडियमों की मरम्मत न हुई तो खुद करूंगा दौरा: पूर्व मुख्यमंत्री ने याद दिलाते हुए कहा कि, "उनके कार्यकाल में खेल नीति बनाने, बड़े स्टेडियम विकसित करने और स्कूल स्तर पर टैलेंट हंट शुरू करने जैसे काम किए गए थे. यदि सरकार ने जल्द स्टेडियमों की हालत में सुधार नहीं किया तो वह स्वयं सभी स्टेडियमों का निरीक्षण करेंगे और जनसमर्थन लेकर सरकार को रास्ता दिखाएंगे."

चंडीगढ़ पर केंद्र को स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती: चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन आवंटन को लेकर उन्होंने कहा कि, "केंद्र सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि चंडीगढ़ पर अधिकार किसका है-हरियाणा का, पंजाब का या केंद्र का. केंद्र को खुद नहीं पता कि चंडीगढ़ का मालिक कौन है.”

एसवाईएल पर बातचीत नहीं: एसवाईएल मुद्दे पर केंद्र द्वारा मध्यस्थता से इनकार पर हुड्डा ने कहा कि, "मध्यस्थता की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है. पंजाब सरकार उस फैसले को नहीं मान रही, जो सीधा अवमानना का मामला है." हरियाणा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "जब कोर्ट का फैसला आ चुका है तो बातचीत की जरूरत क्यों?"

एसआईआर, रूस भर्ती और राजनीतिक प्रतिशोध पर निशाना: एसआईआर मामले पर उन्होंने कहा कि, "इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी और सरकार को समय देना चाहिए." रूस में भर्ती हुए भारतीय युवाओं पर उन्होंने कहा कि, "कोई देश किसी को जबरदस्ती भर्ती नहीं कर सकता और इस मुद्दे को केंद्र सरकार को गंभीरता से उठाना चाहिए."

दूसरे राज्यों के नेताओं के दौरे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए: पंजाब CM के रोहतक में मृतक खिलाड़ी के परिवार से मिलने पर उन्होंने कहा कि, "देश में कोई भी मुख्यमंत्री कहीं भी जा सकता है. इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए."

