राज्यसभा चुनाव पर गरमाई सियासत: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला से मांगा जवाब, हरियाणा सरकार पर भी साधा निशाना

रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव पर अभय चौटाला से जवाब मांगा. साथ ही हरियाणा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला से मांगा जवाब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 9, 2026 at 10:59 AM IST

5 Min Read
रोहतक: हरियाणा में राज्यसभा की सीटों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला से भी स्पष्ट रुख बताने की मांग की.

राज्यसभा चुनाव को लेकर सवाल: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, "हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और मैदान में तीन उम्मीदवार हैं. इनमें दो उम्मीदवार भाजपा के और एक उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का है. अगर इनेलो न कांग्रेस के साथ है और न ही भाजपा के साथ, तो उसे वोटिंग से दूर रहना चाहिए. अगर इनेलो भाजपा उम्मीदवार को वोट देती है तो यह एक बार फिर साबित हो जाएगा कि इनेलो भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रही है."

राज्यसभा चुनाव पर गरमाई सियासत (ETV Bharat)

कांग्रेस उम्मीदवार पर भरोसा: हुड्डा ने आगे कहा कि, "कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में सोच-समझकर कर्मबीर बौद्ध को उम्मीदवार बनाया है. कर्मबीर बौद्ध लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा गरीबों और जरूरतमंद लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है. राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस की जीत तय है, जबकि बाकी दो उम्मीदवारों के बारे में भाजपा को ही फैसला करना होगा कि वह किसे जिताना चाहती है."

प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप: इस दौरान हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "प्रदेश में लगातार घोटालों की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय केवल जांच की बात करती है और उसका कोई परिणाम नहीं निकलता. धान घोटाले के बाद अब आलू का घोटाला भी सामने आया है, जो पहले से भी बड़ा बताया जा रहा है. हुड्डा ने कहा कि सरकार को इन मामलों में पारदर्शिता से जवाब देना चाहिए."

बढ़ते कर्ज पर उठाए सवाल: पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "वर्ष 2014 में हरियाणा पर लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जो अब बढ़कर करीब साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. जब प्रदेश में बड़े स्तर पर विकास कार्य नहीं हुए तो आखिर 11 वर्षों में इतना कर्ज क्यों बढ़ा. अब हालत यह है कि सरकार पुराने कर्ज की किश्त चुकाने के लिए भी नया कर्ज ले रही है."

किसानों और महंगाई पर सरकार को घेरा: हुड्डा ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, "सरकार को गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके. इसके साथ ही उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भी चिंता जताई. सरकार को कम से कम रसोई में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से रोकना चाहिए, क्योंकि गरीब और मध्यम वर्ग पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं."

अंतरराष्ट्रीय हालात और भारतीयों की वापसी की मांग : मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को लेकर भी हुड्डा ने केंद्र सरकार से मांग की कि खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं. उन्होंने कहा कि, "मौजूदा परिस्थितियों में सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए. देश की आर्थिक और विदेश नीति ऐसे फैसलों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए जिनमें बाहरी दबाव नजर आए."

हरियाणवी गाने विवाद पर प्रतिक्रिया: हरियाणवी गाने “टटीरी” को लेकर उठे विवाद और गायक बादशाह को हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा दिए गए नोटिस पर भी हुड्डा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "कलाकारों और समाज के सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वे ऐसे गीत और सामग्री प्रस्तुत करें जिससे समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े. इस प्रकार के गानों से समाज में गलत संदेश भी जा सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है."

शहीद स्क्वाड्रन लीडर को श्रद्धांजलि: इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जिले के ककराना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सुखोई विमान हादसे में शहीद हुए एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि, "पूरा देश इस दुख की घड़ी में वीर परिवार के साथ खड़ा है. असम में हुए इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरागकर शहीद हो गए थे. शनिवार को ककराना गांव में सैन्य सम्मान के साथ अनुज शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया. देश को अपने वीर जवानों के बलिदान पर हमेशा गर्व रहेगा."

HARYANA RAJYA SABHA ELECTION
CONGRESS VS BJP HARYANA
FARMER ISSUES HARYANA
BADSHAH SONG CONTROVERSY
BHUPINDER SINGH HOODA ROHTAK

