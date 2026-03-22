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"हरियाणा में खत्म हो चुकी भाजपा", भिवानी में बोले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा

केवल 5 विधायकों ने की थी क्रॉस वोटिंग: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि “BJP अब खत्म है. इस प्रदेश में हार गई तो इस तरह की बातें कर रही है. खिसयानी बिल्ली खंभा नोचे." बीजेपी द्वारा कांग्रेस विधायकों के गलत वोटिंग के आरोपों पर हुड्डा ने कहा कि "केवल 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और पार्टी उनके खिलाफ कड़ा फैसला लेगी. उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 विधायक ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया था. पार्टी उन पर सख्त कार्रवाई करेगी." कांग्रेस के 4 वोट कैंसिल होने के मुद्दे पर हुड्डा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जबरदस्ती कांग्रेस के वोट रद्द करवाए."

भिवानी: हरियाणा की राजनीति में बयानबाज़ी तेज हो गई है. भिवानी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव, बीजेपी, INLD और महंगाई जैसे कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 'बीजेपी अब प्रदेश में खत्म हो चुकी है और उसका कोई आधार नहीं बचा है.'

'INLD, बीजेपी की ‘बी टीम’ की तरह काम कर रही है': INLD पर भी सवाल खड़े किए. भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है "भाजपा ने कांग्रेस के 4 वोट जबरदस्ती कैंसिल करवाए. मैं INLD को 4 दिन से स्टैंड क्लियर करने को कह रहा था, तब क्यों नहीं किया?” INLD पर हमला बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि INLD, बीजेपी की ‘बी टीम’ की तरह काम कर रही है.

'किल्लत नहीं तो गैस के लिए लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं': कांग्रेस विधायकों को होटल में ठहराने के सवाल पर हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि "बीजेपी के विधायक भी 5 स्टार होटलों में ठहरे हुए थे". एलपीजी की बढ़ती दिक्कतों को लेकर भी हुड्डा ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि "अगर कोई समस्या नहीं है तो देशभर में गैस के लिए लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं."

'किसी भी विधायक में कोई नाराजगी नहीं है': पांच राज्यों के चुनाव को लेकर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और जहां पार्टी निर्देश देगी, वहां जाकर प्रचार करेंगे. कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि किसी भी विधायक में कोई नाराजगी नहीं है. सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों की वजह से थोड़ी गलतफहमी जरूर बनी थी.

'युद्ध लंबा चलता है तो स्वाभाविक रूप से तेल के दाम बढ़ेंगे': कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके विधायक पूरी तरह मजबूत हैं. तेल की बढ़ती कीमतों पर हुड्डा ने कहा कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो स्वाभाविक रूप से तेल के दाम बढ़ेंगे.