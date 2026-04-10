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बायोमेट्रिक प्रकिया पर हुड्डा की सरकार को नसीहत, कृष्ण बेदी बोले- 'सत्ता में रहते हुए उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया'

हरियाणा में फसल खरीद के लिए नये प्रावधानों पर राजनीति तेज हो गई.

Politics over grain procurement
फसल खरीद के लिए नये प्रावधानों पर राजनीति तेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 10, 2026 at 8:37 PM IST

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कुरुक्षेत्र: नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज पिपली अनाज मंडी का दौरा कर किसानों, आढ़तियों और मजदूरों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान हुड्डा गेहूं की ढेरियों तक पहुंचे और फसल की नमी की भी जांच की. उन्होंने मौके पर मौजूद मजदूरों से भी संवाद कर उनकी परेशानियों को जाना.

कुरुक्षेत्र उपायुक्त से फोन किसानों की समस्याओं को उठायाः दौरे के दौरान हुड्डा ने कुरुक्षेत्र के उपायुक्त से फोन पर बातचीत कर मंडी की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि 95 किसानों की करीब 3 करोड़ रुपये की भुगतान राशि अभी तक बकाया है, जिसे जल्द जारी किया जाना चाहिए. उन्होंने मंडी में बायोमेट्रिक प्रक्रिया, गेट पास और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए.

पिपली अनाज मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)

किसानों को सम्मान मिलना चाहिएः सभा को संबोधित करते हुए हुड्डा ने बायोमेट्रिक प्रणाली को खत्म करने की मांग की. उन्होंने कहा कि किसान को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन 65 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों के अंगूठे के निशान बायोमेट्रिक में सही नहीं आते, जिससे उन्हें परेशानी होती है.

पिपली मंडी से उठान की रफ्तार धीमी: पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने स्पष्ट कहा कि "वह पोर्टल व्यवस्था के खिलाफ हैं और किसानों को सम्मानजनक तरीके से उनकी फसल का भुगतान मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि "पिपली मंडी में लगभग 27 हजार क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, लेकिन उठान की रफ्तार धीमी है और भुगतान भी नहीं हुआ है."

भाजपा सरकार में किसानों की हालत खराब हुई है: हुड्डा ने ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर चिंता जताते हुए कहा कि "किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए." उन्होंने कहा कि "पंजाब सरकार इस दिशा में सर्वे करा रही है, जबकि हरियाणा में किसानों की अनदेखी हो रही है." उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि "यह योजना केवल मुनाफे के लिए बन गई है." प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि "जब से भाजपा सरकार बनी है, तब से किसानों की हालत खराब हुई है." उन्होंने आरोप लगाया कि "हरियाणा जो पहले विकास में अग्रणी था, अब पिछड़ता जा रहा है और प्रदेश असुरक्षित होता जा रहा है."

'अपने गिरेबान में झांक कर देख लें दुष्यंत चौटाला': पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दिए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करवा कर कोर्ट से राहत देने के बयान पर हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "जो लोग यह बोल रहे हैं, वह खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख लें."

समस्याओं का समाधान लाठी से नहीं बातचीत से होना चाहिए: धान घोटाले के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और सरकार घोटालों में घिरी हुई है. वहीं मानेसर में हुए लाठीचार्ज की घटना को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान लाठी से नहीं बल्कि बातचीत से होना चाहिए. मौके पर शाहबाद विधायक रामकरण काला, थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, जिला अध्यक्ष मेवा सिंह सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.

मंत्री कृष्ण बेदी (Etv Bharat)

मंत्री कृष्ण बेदी का कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस 11 साल बाद कर रही मंडी का दौराः
कुरुक्षेत्र जिले के पिपली गांव के बजीदपुर स्थित श्री गुरु नानक गौ उपचार केंद्र का तीसरा वार्षिक महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया गया. कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और गौ संरक्षण व संवर्धन को लेकर सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला. इस दौरान मंत्री कृष्ण बेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि "हुड्डा एक अनुभवी नेता हैं, लेकिन इस तरह के बयान उन्हें शोभा नहीं देता है". उन्होंने कहा कि "आज देश 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है और तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है. भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10-11 साल बाद मंडियों का दौरा कर रहे हैं,जो अच्छी बात है. लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है."

ये भी पढ़ें-हुड्डा ने किया अंबाला की मंडियों का दौरा, सरकार पर जमकर बरसे, बोले- "किसानों से अपराधियों जैसा व्यवहार, खरीद नहीं, सरकार कर रही घोटाले"

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