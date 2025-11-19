ऑनर रन 7 दिसंबर को, अल्बर्ट हॉल से होगा आगाज, सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में हुई कर्टन रेजर सेरेमनी
सेना की जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान की ओर से सात दिसंबर को आयोजित ऑनर रन का इस बार दूसरा संस्करण है.
Published : November 19, 2025 at 2:28 PM IST
जयपुर: देश की सरहद की रक्षा के लिए तैनात बहादुर जवानों के शौर्य, त्याग और बलिदान को याद करने के लिए सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों के साथ जयपुर भी दौड़ लगाएगा. राजधानी जयपुर में 7 दिसंबर को ऑनर रन का आयोजन होगा. अल्बर्ट हॉल से इसका आगाज होगा. यह ऑनर रन का दूसरा संस्करण होगा. जयपुर में पिछले साल ऑनर रन के पहले संस्करण का आयोजन 8 दिसंबर को हुआ था. जयपुर मिलिट्री स्टेशन स्थित सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में बुधवार को ऑनर रन की कर्टन रेजर सेरेमनी का आयोजन हुआ.
सप्त शक्ति कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह बताया कि ऑनर रन का यह दूसरा संस्करण है. पिछले साल से जयपुर में ऑनर रन की शुरुआत की गई थी. सरहद की रक्षा के लिए तैनात वीर सैनिकों के त्याग और बलिदान को नमन करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'यह आयोजन वीर जवानों का उत्साह बढ़ाने में अहम साबित होगी'. उन्होंने कहा कि 'ऑपेरशन सिंदूर' में सेना ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और आगे भी कोई हिमाकत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा.
उन्होंने कहा कि यह मौका है उन शूरवीरों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. उन वीरांगनाओं और वीर नारियों के प्रति आभार जताने का, जिन्होंने अपने सुहाग और बेटों को देश पर न्यौछावर कर दिया. आज देश हर मोर्चे पर तरक्की कर रहा है. उसके पीछे उन सैनिकों का भी योगदान है, जो सीमा पर मुस्तैदी के साथ खड़ा है. इस मौके पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने जयपुर और प्रदेशवासियों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऑनर रन में शामिल होने का आह्वान किया.
पैरा एथलीट संगीता विश्नोई ने कहा कि उन्होंने ऑनर रन के पहले संस्करण में भाग लिया था. ऐसे आयोजनों में भाग लेना अपने आप में गर्व का विषय है. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से इस आयोजन में भाग लेने का आह्वान किया. वहीं, करगिल वॉर में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले पूर्व सैनिक दिगेंद्र कुमार ने कहा कि यह दिन उन वीर जवानों को याद करने का है. जिन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया. यह अनूठी पहल है. इसमें सभी को बढ़-चढ़कर शामिल होना चाहिए.