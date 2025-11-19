ETV Bharat / state

ऑनर रन 7 दिसंबर को, अल्बर्ट हॉल से होगा आगाज, सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में हुई कर्टन रेजर सेरेमनी

सेना की जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान की ओर से सात दिसंबर को आयोजित ऑनर रन का इस बार दूसरा संस्करण है.

Honour Run in Jaipur
सेना की ऑनर रन के कर्टन रेजर सेरेमनी में मौजूद अधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: देश की सरहद की रक्षा के लिए तैनात बहादुर जवानों के शौर्य, त्याग और बलिदान को याद करने के लिए सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों के साथ जयपुर भी दौड़ लगाएगा. राजधानी जयपुर में 7 दिसंबर को ऑनर रन का आयोजन होगा. अल्बर्ट हॉल से इसका आगाज होगा. यह ऑनर रन का दूसरा संस्करण होगा. जयपुर में पिछले साल ऑनर रन के पहले संस्करण का आयोजन 8 दिसंबर को हुआ था. जयपुर मिलिट्री स्टेशन स्थित सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में बुधवार को ऑनर रन की कर्टन रेजर सेरेमनी का आयोजन हुआ.

सप्त शक्ति कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह बताया कि ऑनर रन का यह दूसरा संस्करण है. पिछले साल से जयपुर में ऑनर रन की शुरुआत की गई थी. सरहद की रक्षा के लिए तैनात वीर सैनिकों के त्याग और बलिदान को नमन करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'यह आयोजन वीर जवानों का उत्साह बढ़ाने में अहम साबित होगी'. उन्होंने कहा कि 'ऑपेरशन सिंदूर' में सेना ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और आगे भी कोई हिमाकत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा.

सप्त शक्ति कमान की कर्टन रेजर सेरेमनी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: थार रेगिस्तान में सप्त शक्ति कमान का युद्धाभ्यास , सेंटिनल स्ट्राइक में हुई आक्रमकता और स्वदेशी तकनीक की परख

उन्होंने कहा कि यह मौका है उन शूरवीरों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. उन वीरांगनाओं और वीर नारियों के प्रति आभार जताने का, जिन्होंने अपने सुहाग और बेटों को देश पर न्यौछावर कर दिया. आज देश हर मोर्चे पर तरक्की कर रहा है. उसके पीछे उन सैनिकों का भी योगदान है, जो सीमा पर मुस्तैदी के साथ खड़ा है. इस मौके पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने जयपुर और प्रदेशवासियों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऑनर रन में शामिल होने का आह्वान किया.

पैरा एथलीट संगीता विश्नोई ने कहा कि उन्होंने ऑनर रन के पहले संस्करण में भाग लिया था. ऐसे आयोजनों में भाग लेना अपने आप में गर्व का विषय है. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से इस आयोजन में भाग लेने का आह्वान किया. वहीं, करगिल वॉर में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले पूर्व सैनिक दिगेंद्र कुमार ने कहा कि यह दिन उन वीर जवानों को याद करने का है. जिन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया. यह अनूठी पहल है. इसमें सभी को बढ़-चढ़कर शामिल होना चाहिए.

TAGGED:

SAPTA SHAKTI COMMAND
ARMY AREA IN JAIPUR
CURTAIN RAISER CEREMONY
कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह
HONOUR RUN IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अक्टूबर 2025 में EV की बिक्री 57 प्रतिशत बढ़ी, MG और Mahindra ने मारी बड़ी छलांग

शेख हसीना की मौत की सजा पर बोले इस्कॉन पुजारी चिन्मय के वकील, कहा- 'फैसला राजनीतिक'

नयनतारा को बर्थडे पर पति विग्नेश शिवान से मिली चमचमाती रोल्स रॉयस कार, कीमत जान उड़ जाएंगे होश, देखें तस्वीरें

जुल्फिकार भुट्टो से लेकर मुशर्रफ तक, शेख हसीना से पहले इन राष्ट्राध्यक्षों को मिली सजा-ए-मौत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.