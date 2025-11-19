ETV Bharat / state

ऑनर रन 7 दिसंबर को, अल्बर्ट हॉल से होगा आगाज, सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में हुई कर्टन रेजर सेरेमनी

सेना की ऑनर रन के कर्टन रेजर सेरेमनी में मौजूद अधिकारी ( Etv Bharat )

जयपुर: देश की सरहद की रक्षा के लिए तैनात बहादुर जवानों के शौर्य, त्याग और बलिदान को याद करने के लिए सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों के साथ जयपुर भी दौड़ लगाएगा. राजधानी जयपुर में 7 दिसंबर को ऑनर रन का आयोजन होगा. अल्बर्ट हॉल से इसका आगाज होगा. यह ऑनर रन का दूसरा संस्करण होगा. जयपुर में पिछले साल ऑनर रन के पहले संस्करण का आयोजन 8 दिसंबर को हुआ था. जयपुर मिलिट्री स्टेशन स्थित सप्त शक्ति ऑडिटोरियम में बुधवार को ऑनर रन की कर्टन रेजर सेरेमनी का आयोजन हुआ. सप्त शक्ति कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह बताया कि ऑनर रन का यह दूसरा संस्करण है. पिछले साल से जयपुर में ऑनर रन की शुरुआत की गई थी. सरहद की रक्षा के लिए तैनात वीर सैनिकों के त्याग और बलिदान को नमन करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'यह आयोजन वीर जवानों का उत्साह बढ़ाने में अहम साबित होगी'. उन्होंने कहा कि 'ऑपेरशन सिंदूर' में सेना ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और आगे भी कोई हिमाकत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा. सप्त शक्ति कमान की कर्टन रेजर सेरेमनी (ETV Bharat Jaipur)