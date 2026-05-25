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ऑनर किलिंग में हत्या! बेटी के प्रेम संबंध से नाराज पिता बना हत्यारा, टांगी से काट डाला

पलामू: जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग की घटना हुई है. बेटी के प्रेम संबंध से नाराज एक पिता ने अपनी बेटी को टांगी से काट डाला. हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन कर रही है. वहीं, मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

दरअसल, लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोहरा गांव के रहने वाले अगस्त कुमार अपनी बेटी के प्रेम संबंध को लेकर नाराज थे. उन्होंने उसे मोबाइल फोन पर बात करते हुए देखा था और कुछ फोटो भी देखे थे. इस बीच रविवार देर रात अंजली सोई हुई थी, इसी क्रम में अगस्त कुमार अपनी बेटी के कमरे में पहुंचा और टांगी से काट डाला. जिससे अंजली की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, अगस्त कुमार घटना के बाद फरार हो गए. घटना के समय अंजलि का भाई और मां भी घर में मौजूद थे. घटना के बाद गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए.

इधर, पुलिस की पूछताछ में ग्रमीणों ने बताया है कि पिता ने मोबाइल में कुछ फोटो देखे थे. जिसके चलते वह अपनी बेटी से काफी नाराज थे. वहीं, घटना को लेकर लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि ऑनर किलिंग की घटना हुई है. पिता ने टांगी से बेटी की हत्या की है. पुलिस मामले में आगे की छानबीन कर रही है. घटना के बाद से आरोपी फरार है. उन्होंने बताया कि घटना में इस्तेमाल टांगी को बरामद कर लिया गया है.