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बागपत में ऑनर किलिंग; प्रेमिका से मिलने आए युवक की हत्या, हाथ-पैर बांधकर खाली प्लॉट में फेंका शव

बागपत : कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार रात प्रेमिका से मिलने गए युवक (22) की पीटकर व गला घोंटकर हत्या कर दी गई. युवक की पहचान शहजान के रूप में हुई है. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को रेहड़े में डालकर एक किलोमीटर दूर एकता कॉलोनी के खाली प्लॉट में फेंक दिया. सोमवार सुबह हाथ-पैर बंधा शव मिलने से सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. लगभग तीन घंटे में प्रेमिका के तीनों सगे चाचा को गिरफ्तार कर लिया.

मोहल्ला केतीपुरा का रहने वाला शाहजान पुत्र इरफान बड़ौत रोड पर फास्ट फूड की ठेली लगाता था. परिजनों ने बताया, शहजान रविवार रात घर से किसी काम की बात कहकर निकला था. लेकिन सुबह तक नहीं लौटा. सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो से पता चला कि शहजान की हत्या कर दी गई है. राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो एक फुटेज मिला. जिसमें शव को रेहड़े में डालकर कुछ युवक ले जाते दिखे. जांच पड़ताल के बाद तीनों आरोपी युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. आरोपियों ने बताया, उनकी भतीजी पड़ोस में रहती है और उसके पिता की मौत हो चुकी है. रविवार रात शहजान को पकड़कर हाथ-पैर बांधने के बाद पिटाई की और गला घोंटकर हत्या कर दी.