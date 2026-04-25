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विश्व मलेरिया दिवस: मलेरिया के खिलाफ जारी जंग के शूरवीरों को सम्मान

शशि प्रकाश झा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में लगातार कोई ना कोई दिवस का आयोजन होता है जो स्वास्थ्य से संबंधित होता है. सालभर हमलोग स्वास्थ्य से संबंधित कुल 46 एक्टिविटी करते हैं. इसमें बीमारी से बचाव, रोकथाम और उन्मूलन पर परिचर्चा करते हैं.

NHM के अभियान निदेशक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का दृढ़संकल्प है, एनएचएम झारखंड वेक्टर जनित रोगों के उन्मूलन के लिए प्रयासरत हैं. हमने पोलियो से निजात पाई, लोगों में जागरुकता और स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग के साझा प्रयास से निजात पाने में सफल रहे हैं. इसी तरह हम मलेरिया से भी निजात पा सकेंगे. उन्होंने कहा कि लगातार छिड़काव और मच्छरदानी के प्रयोग से मच्छर के प्रकोप से बच सकते हैं, नालियों को साफ रखें.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है. स्वास्थ्य विभाग की इच्छा है कि राज्य का कोई व्यक्ति बीमार न हो और अगर कोई बीमार पड़े तो उनको गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा मिले.

जिसमें वेक्टर जनित रोग के उन्मूलन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सम्मानित किया.

रांची: शनिवार 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस पर नामकुम स्थिति स्वास्थ्य मुख्यालय के आईपीएच सभागार में सम्मन कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

कर्मचारी को सम्मान (ETV Bharat)

जागरुकता एवं साझा प्रयास से ही रोगों पर पाया जा सकता है काबू

शशि प्रकाश झा ने कहा कि कम्यूनिकेबल डिजीज और नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज के प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है. बीमारियों को कम करना है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, अधिक से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करनी होगी. लोगों में प्रशिक्षण और जागरुकता से बीमारी से बचाव और बीमारी हो जाने पर बीमारी से कैसे लड़ा जाए इस पर अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकते है. जागरुकता के लिए बीमारी से संबंधित वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को संदेश दे सकते हैं.

उन्होंने कहा कि समय-समय पर पंचायत स्तर पर भी मुखिया के माध्यम से मलेरिया से बचाव के जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाए. टीकाकरण और संस्थागत प्रसव भी शत प्रतिशत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से हो रहा है. राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से निशुल्क दवाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं.

कर्मचारी को सम्मान (ETV Bharat)

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है. मलेरिया को कम करना और कालाजार से राज्य को मुक्त करना है. हम सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं. निदेशक स्वास्थ्य डॉ. दिनेश कुमार ने कहा कि मलेरिया को खत्म करने के लिए प्रचार प्रसार की जरूरत है और लोगो को इसके बारे में जागरूक करना होगा. विकास सिन्हा ने पीपीटी के माध्यम से मलेरिया के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी.

इस कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि झारखंड राज्य में वर्ष 2025 में मलेरिया किट (RDT) से कुल 14,69,564 जांच किया गया. इसी तरह 55,08,928 मलेरिया जांच किया गया, जिसमें कुल 42,236 मलेरिया के केस मिले. स्लाइड से राज्य में आठ जिले ऐसे हैं जहां 100 से कम मलेरिया के केस मिले हैं. वर्ष 2025 में बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, कोडरमा, पलामू, रामगढ़, जामताड़ा जिले ऐसे आठ जिले हैं जहां 100 से कम मलेरिया मरीज मिले हैं.

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