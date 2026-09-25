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नारी शक्ति वंदन अभिनंदन : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश, सेवा संकल्प अभियान के तहत हुई प्रतियोगिता

धमतरी में सेवा संकल्प अभियान के तहत मितानिनों,महिला जनप्रतिनिधि समेत अन्य महिलाओं से कौशिल्या साय ने संवाद किया.

Honoring Women Power
नारी शक्ति वंदन अभिनंदन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2026 at 2:14 PM IST

3 Min Read
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कांकेर : सेवा संकल्प अभियान के तहत कांकेर में जिला स्तरीय नारी शक्ति वंदन-अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष कौशल्या विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. उन्होंने महिला हितग्राहियों, मितानिनों, महिला जनप्रतिनिधियों और स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया.

महिलाओं को आगे आना चाहिए

कौशल्या साय ने कहा कि महिलाओं को अपनी कला और प्रतिभा को सामने लाने के लिए बिना संकोच आगे आना चाहिए.महिलाएं एक-दूसरे से संवाद करें, अपने अनुभव साझा करें और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ें.

नारी शक्ति वंदन अभिनंदन (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकार अंतिम घर के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है और जरूरतमंद परिवारों, विशेषकर जनजातीय समूहों को योजनाओं से जोड़कर सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है- कौशिल्या साय,प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ

महिलाओं के खुले विकास के द्वार

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ममता साहू ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. बस्तर क्षेत्र में शांति और भयमुक्त वातावरण के साथ महिलाओं के लिए विकास और आत्मनिर्भरता के अवसर भी बढ़े हैं. वहीं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए संचालित योजनाओं का लाभ लेने की अपील की.

Kaushilya Sai gave message
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
महिलाओं ने प्रतियोगिताओं में लिया हिस्साकार्यक्रम के दौरान महिलाओं के उत्साह और सहभागिता को बढ़ाने के लिए कई मनोरंजक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं.इनमें कुर्सी दौड़, बिंदी लगाओ, मोमबत्ती जलाओ, मटका फोड़ और मेहंदी प्रतियोगिता शामिल रही. इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भगवती जगताप, मिथलेश्वरी मंडावी, मितानिन अनिता कुमेटी, सरिता यादव सहित महतारी वंदन योजना की हितग्राही अंजली सिंह और प्रतिभा लाटिया को सम्मानित किया गया. महिला जनप्रतिनिधियों को भी उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया.कार्यक्रम के समापन पर कौशल्या विष्णुदेव साय ने उपस्थित लोगों को कुपोषण मुक्त समाज और बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया
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सेवा संकल्प अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुलगांव में बंद गतिविधियों को फिर शुरू करने की पहल

कार्यक्रम के बाद कौशल्या विष्णुदेव साय ने गांधी ग्राम कुलगांव का भ्रमण किया.यहां उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों और आजीविका के साधनों की जानकारी ली. वर्तमान में महिला समूहों द्वारा मुर्गी पालन और बकरी पालन का कार्य किया जा रहा है. गांव में महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका से जोड़ने के लिए बनाए गए शेड में पहले दोना-पत्तल निर्माण, मसाला उद्योग, रागी प्रोसेसिंग यूनिट, हथकरघा कार्य, मशरूम उत्पादन और मछली पालन जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही थीं.इनसे कुल 9 महिला स्व-सहायता समूह जुड़े थे, लेकिन वर्तमान में अधिकांश गतिविधियां बंद हैं.

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नारी शक्ति वंदन अभिनंदन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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