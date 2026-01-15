ETV Bharat / state

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने 94 अधिकारियों को किया पुरस्कृत, इनोवेशन और सुरक्षा पर दिया जोर

कार्यक्रम में महाप्रबंधक ने कहा कि रेलवे को इनोवेशन और तकनीकी उन्नयन व सतत सुधार की दिशा में आगे बढ़ना होगा.

94 अधिकारियों को किया गया सम्मानित
94 अधिकारियों को किया गया सम्मानित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 15, 2026 at 8:50 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे में उत्कृष्ट कार्य संस्कृति, समर्पण और सेवा भावना को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुवार को राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, चाणक्यपुरी में 70वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने विभिन्न विभागों व मंडलों से जुड़े 94 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी सराहनीय और मेधावी सेवाओं के लिए सम्मानित किया.

यह पुरस्कार उन अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किए गए जिन्होंने बीते वर्ष के दौरान रेलवे संचालन, सुरक्षा, नवाचार, प्रशासनिक सुधार और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में काम किया. व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ-साथ उत्तर रेलवे के विभिन्न मंडलों व विभागों को कुल 30 दक्षता शील्ड भी प्रदान की गईं, जो परिचालन दक्षता व उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रतीक हैं.

रेलवे की भूमिका बेहद अहम: इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि भारतीय रेल देश के विकास में एक मजबूत कड़ी है. प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को साकार करने में उत्तर रेलवे की भूमिका बेहद अहम है. उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए रेलवे को नवाचार, तकनीकी उन्नयन व सतत सुधार की दिशा में आगे बढ़ना होगा.

प्रो-एक्टिव कार्यशैली अपनाएं: उन्होंने विशेष रूप से रेलवे सुरक्षा और ट्रैक रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया. साथ ही कहा कि सुरक्षित रेल परिचालन ही यात्रियों का भरोसा बनाए रखने की सबसे बड़ी कुंजी है. अब समय आ गया है कि रेलवे प्रशासन औपनिवेशिक मानसिकता को पीछे छोड़कर नागरिक-केंद्रित, उत्तरदायी व प्रो-एक्टिव कार्यशैली अपनाएं. रेलवे केवल एक परिवहन प्रणाली नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है. इसकी कार्यप्रणाली में संवेदनशीलता व दक्षता दोनों होनी चाहिए. उन्होंने प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूत करने व बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया.

कार्य संस्कृति की मिली झलक: इस अवसर पर उत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्मोहित चंद्र, सभी प्रधान मुख्य विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक उपस्थित रहे. समारोह से पूर्व रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम ने माहौल को जीवंत बना दिया, जिसमें भारतीय रेल की समृद्ध विरासत और कार्य संस्कृति की झलक देखने को मिली.

संपादक की पसंद

