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RINPAS के जूनियर डॉक्टरों को अब मिलेगा 80 हजार का मासिक मानदेय, स्वास्थ्य मंत्री की पहल

ACS (Health) के साथ स्वास्थ्य मंत्री की बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

रांची: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है.

राज्य सरकार की संकल्प संख्या 244(09), दिनांक 27 अप्रैल 2026 के तहत सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक) डॉक्टरों के मासिक मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. वहीं झारखंड सरकार के मानसिक रोग अस्पताल रिनपास (RINPAS), कांके में कार्यरत डीएनबी डॉक्टरों के मानदेय पुनरीक्षण के प्रस्ताव पर भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है.