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कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में मानदेय घोटाला: लापरवाही पर 4 लिपिक सस्पेंड, 71 पुलिसकर्मियों से हुई लाखों की वसूली

नियम के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी इस अवधि के दौरान लंबी छुट्टी पर रहता है या अनुपस्थित होता है, तो उसके मानदेय में उतने दिनों की कटौती की जानी अनिवार्य है. लेकिन कानपुर कमिश्नरेट में तैनात 71 पुलिसकर्मियों के मामले में ऐसा नहीं किया गया और उन्हें पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया.

जेसीपी संकल्प शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अराजपत्रित कर्मचारियों-इंस्पेक्टर, दरोगा और कांस्टेबल को साल भर के दूसरे शनिवार और रविवार को ड्यूटी करने के बदले में शासन की ओर से एक माह का अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है.

कानपुर: कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अकाउंट विभाग में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. छुट्टी पर होने के बावजूद 71 पुलिसकर्मियों को नियम विरुद्ध तरीके से अतिरिक्त मानदेय जारी कर दिया गया. इस वित्तीय अनियमितता के उजागर होते ही पुलिस कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई करते हुए विभाग के चार लिपिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

इस प्रकरण में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम व हेडक्वार्टर संकल्प शर्मा ने बताया कि जांच में अकाउंट विभाग के मिनिस्ट्रियल स्टाफ की गंभीर लापरवाही पाई गई है. प्रारंभिक जांच के बाद दरोगा भूपेंद्र कुमार सिंह, दरोगा पवन कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार और कांस्टेबल हरिशंकर को जिम्मेदार मानते हुए निलंबित कर दिया गया है. इन चारों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है.

वेतन से काटी गई 2.88 लाख की राशि

जेसीपी संकल्प शर्मा के अनुसार, जिन 71 पुलिसकर्मियों को गलत तरीके से मानदेय का भुगतान हुआ था, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किया गया. इसके बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारियों के वेतन से कुल 2.88 लाख रुपये की वसूली भी कर ली है. उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी निर्धारित क्राइटेरिया EL या अन्य अवकाश के तहत लंबी छुट्टी पर थे, उन्हें यह लाभ नहीं मिलना चाहिए था.

तीन दिन में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट

मामले में करवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर ने अब पूरे कमिश्नरेट के सभी जोनों, क्राइम ब्रांच और थानों में दिए जा रहे मानदेयों की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं. सभी डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को अपने-अपने क्षेत्रों की फाइलों को खंगालने को कहा गया है. प्रशासन ने इस पूरे घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह पता चल सके कि कहीं अन्य जगहों पर भी तो ऐसी लापरवाही नहीं हुई है.