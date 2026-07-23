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उत्तराखंड के योग अनुदेशकों का बढ़ेगा मानदेय, आयुष विश्वविद्यालय और विभाग में जल्द होगी भर्ती

बैठक लेते आयुष मंत्री मदन कौशिक ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है. ताकि, ज्यादा से ज्यादा लोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का लाभ उठा सकें. इसी को लेकर आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए. ताकि, प्रदेश में संचालित आयुष केंद्रों के जरिए जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके. योग अनुदेशकों को मानदेय में होगा इजाफा: आयुष मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनात योग अनुदेशकों को मानदेय के रूप में 250 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से दिए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर रुपए 500 प्रति घंटा तक किए जाने का जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करें. इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के सम्मुख रखा जा सके. इससे प्रदेश के आरोग्य मंदिरों में काम करने वाले योग अनुदेशकों का मानदेय बढ़ने पर जोर दिया जाएगा. क्योंकि, लंबे समय से तैनात योग अनुदेशक मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. आयुष मंत्री मदन कौशिक का बयान (वीडियो- ETV Bharat) रुड़की में ऐलोपैथिक विभाग का पुराना भवन आयुष विभाग को होगा हैंडओवर: हरिद्वार जिले के नगर रुड़की में ऐलोपैथिक विभाग के नए भवन का निर्माण पूरा हो गया है. जिसके चलते मंत्री ने आयुष विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर रुड़की में ऐलोपैथिक विभाग के पुराने भवन को आयुष विभाग को हैंडओवर कराए जाने के संबंध में पत्राचार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. हरिद्वार जिले के नगर हरिद्वार में स्थित आयुर्वेद के मेडिकल काॅलेज ऋषिकुल और गुरुकुल के उच्चीकरण के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत धनराशि की मांग के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए. पहाड़ के दो जिलों में आयुर्वेद मेडिकल काॅलेज बनाने पर जोर: बैठक के दौरान मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश के किसी दो पर्वतीय जिलों का चयन कर आयुर्वेद के मेडिकल काॅलेज बनाए जाने के लिए भी अग्रिम कार्रवाई की जाए. हरिद्वार जिले के तहत पिरान कलियर क्षेत्र में यूनानी चिकित्सालय के लिए चिह्नित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग की जद में आ जाने के चलते चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, क्षेत्र के किसी निवासी की ओर से यूनानी चिकित्सालय भवन के लिए भूमि दान में देने की बात कही जा रही है. ऐसे में आयुष विभाग के अधिकारी यूनानी चिकित्सालय के लिए भूमि लिए जाने संबंधी कार्रवाई करें. साथ ही चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए बजट का प्रस्ताव भी तैयार करें. जाखनीधार में 50 बेड के अस्पताल के पुर्ननिर्माण में गड़बड़ी पर एक्शन: राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान मंत्री कौशिक ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के जाखनीधार स्थित 50 बेड के ध्वस्त अस्पताल के पुर्ननिर्माण कामों को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से आवंटित धनराशि के अनुरुप काम न किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं. लिहाजा, विभागीय अधिकारी जांच समिति गठित कर कार्यदायी संस्था से वापिस लिए जाने योग्य धनराशि वापिस लेना सुनिश्चित करें.