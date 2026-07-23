उत्तराखंड के योग अनुदेशकों का बढ़ेगा मानदेय, आयुष विश्वविद्यालय और विभाग में जल्द होगी भर्ती
योग अनुदेशकों को मानदेय में होगा इजाफा, पहाड़ के दो जिलों में आयुर्वेद मेडिकल काॅलेज बनाने पर जोर, कार्मिकों की मांग पर कार्रवाई के निर्देश
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 23, 2026 at 7:06 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है. ताकि, ज्यादा से ज्यादा लोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का लाभ उठा सकें. इसी को लेकर आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए. ताकि, प्रदेश में संचालित आयुष केंद्रों के जरिए जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके.
योग अनुदेशकों को मानदेय में होगा इजाफा: आयुष मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनात योग अनुदेशकों को मानदेय के रूप में 250 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से दिए जा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर रुपए 500 प्रति घंटा तक किए जाने का जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करें. इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के सम्मुख रखा जा सके. इससे प्रदेश के आरोग्य मंदिरों में काम करने वाले योग अनुदेशकों का मानदेय बढ़ने पर जोर दिया जाएगा. क्योंकि, लंबे समय से तैनात योग अनुदेशक मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
रुड़की में ऐलोपैथिक विभाग का पुराना भवन आयुष विभाग को होगा हैंडओवर: हरिद्वार जिले के नगर रुड़की में ऐलोपैथिक विभाग के नए भवन का निर्माण पूरा हो गया है. जिसके चलते मंत्री ने आयुष विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर रुड़की में ऐलोपैथिक विभाग के पुराने भवन को आयुष विभाग को हैंडओवर कराए जाने के संबंध में पत्राचार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. हरिद्वार जिले के नगर हरिद्वार में स्थित आयुर्वेद के मेडिकल काॅलेज ऋषिकुल और गुरुकुल के उच्चीकरण के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत धनराशि की मांग के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए.
पहाड़ के दो जिलों में आयुर्वेद मेडिकल काॅलेज बनाने पर जोर: बैठक के दौरान मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश के किसी दो पर्वतीय जिलों का चयन कर आयुर्वेद के मेडिकल काॅलेज बनाए जाने के लिए भी अग्रिम कार्रवाई की जाए. हरिद्वार जिले के तहत पिरान कलियर क्षेत्र में यूनानी चिकित्सालय के लिए चिह्नित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग की जद में आ जाने के चलते चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, क्षेत्र के किसी निवासी की ओर से यूनानी चिकित्सालय भवन के लिए भूमि दान में देने की बात कही जा रही है. ऐसे में आयुष विभाग के अधिकारी यूनानी चिकित्सालय के लिए भूमि लिए जाने संबंधी कार्रवाई करें. साथ ही चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए बजट का प्रस्ताव भी तैयार करें.
जाखनीधार में 50 बेड के अस्पताल के पुर्ननिर्माण में गड़बड़ी पर एक्शन: राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान मंत्री कौशिक ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के जाखनीधार स्थित 50 बेड के ध्वस्त अस्पताल के पुर्ननिर्माण कामों को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से आवंटित धनराशि के अनुरुप काम न किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं. लिहाजा, विभागीय अधिकारी जांच समिति गठित कर कार्यदायी संस्था से वापिस लिए जाने योग्य धनराशि वापिस लेना सुनिश्चित करें.
पीपलकोटी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भवन जीर्ण शीर्ण: मदन कौशिक ने कहा कि पीपलकोटी में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है. लिहाजा, विभागीय अधिकारी संबंधित जिले के जिलाधिकारी से बातचीत कर पीपलकोटी में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्टाफ को दूसरे किसी भवन में शिफ्ट करें. उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने को कहा. ताकि, समय-समय पर उन केंद्रों का निरीक्षण किया जा सके.
कार्मिकों की मांग पर कार्रवाई के निर्देश: साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयुष विभाग के तहत पंचकर्म सहायक, फार्मेसी अधिकारी, योग प्राकृतिक चिकित्सा सहायक पदों पर नियुक्त कार्मिकों को आगामी एक हफ्ते के भीतर प्रमाण पत्र वितरित कर दिया जाए. मदन कौशिक ने हड़ताल पर रहे संघ के सदस्यों की ओर से की गई मांगों पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए संघ की लगभग सभी मांगों पर समुचित कार्रवाई की जाए.
आयुष मिशन के तहत संचालित अस्पतालों की समीक्षा: वहीं, आयुष मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश में आयुष मिशन के तहत जो अस्पताल संचालित हो रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है. ताकि, इन अस्पतालों के जरिए मरीज को और बेहतर लाभ किस तरह से उपलब्ध कराया जा सके, उस पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही जिन लोगों ने हड़ताल किया था, उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था. ऐसे में बैठक के दौरान उन सभी बिंदुओं पर सकारात्मक रूप से चर्चा की है. साथ ही उन सभी बिंदुओं पर सहमति भी बन गई है.
आयुष में होनी है अभ्यर्थियों की नियुक्ति: इसके अलावा आयुष में पंचकर्म सहायक, फार्मेसी अधिकारी, योग प्राकृतिक चिकित्सा सहायकों की तैनाती होनी है. ऐसे में इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा. आयुष मिशन के तहत जो योग अनुदेशक काम करते हैं, उनको 250 प्रति घंटा के अनुसार पैसा दिया जाता है. ऐसे में इन अनुदेशकों के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है और भारत सरकार से इसके लिए क्या अनुरोध किया जा सकता है? उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा किया गया. इसके अलावा आयुष विभाग में कुछ अलग पदों के सृजन किए जाने को लेकर भी चर्चा की गई है.
खाली पड़े पदों को भरने के लिए भेजा जाएगा अधियाचन: उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी की वजह से मान्यता के लिए काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है. ऐसे में इस पर निर्णय लिया गया है कि खाली पड़े पदों को भरने के लिए अधियाचन भेजा जाए. इसके अलावा विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए भी विभाग स्तर से आयोग को अधियाचन भेजा जा रहा है.
आयुष मंत्रालय जाएंगे मदन कौशिक: मदन कौशिक ने कहा कि इसके अलावा डॉक्टर के एसीआर और एसीपी समेत अन्य कामों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. प्रदेश में आयुष मिशन के तहत चल रहे आयुष केंद्रों में क्या कुछ और बेहतर काम किया जा सकते हैं, इस पर चर्चा किया गया. ऐसे में जल्द ही आयुष मंत्रालय जा रहे हैं. ऐसे में राज्य के लिए किन-किन चीजों की जरूरत है, उसके लिए अनुरोध करेंगे.
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