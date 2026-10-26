ETV Bharat / state

उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा, सीएम धामी ने मानदेय बढ़ाने की कही बात

महर्षि वाल्मीकि की जयंती में सीएम धामी ( फोटो सोर्स- Information Department )

देहरादून: महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर देहरादून में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया. जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया. इस दौरान सीएम धामी ने जल्द ही प्रदेश के तमाम विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाए जाने की बात कही. उन्होंने कहा इसके लिए जल्द ही बैठक भी आयोजित की जाएगी.

वहीं, सीएम धामी ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उन्हें नमन किया और कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण से पूरे विश्व को भगवान श्रीराम के जीवन से परिचित कराया. महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें सिखाता है कि अच्छे विचारों और कर्मों से व्यक्ति, अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है. वाल्मीकि के जीवन से संदेश मिलता है कि व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके ज्ञान, कर्म और समाज के प्रति उसके योगदान से होती है. वाल्मीकि ने ऐसे समाज के निर्माण की प्रेरणा दी, जहां भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है.

उन्होंने कहा कि रामायण में सत्य, धर्म, त्याग, कर्तव्य जैसे मानवीय मूल्यों का संदेश है. रामायण हमें धर्म के मार्ग पर चलने के साथ प्रेम, समानता, बंधुत्व और मानवीय गरिमा का सम्मान करना भी सिखाती है. रामायण ने हमें सिखाया है कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके विचारों, कर्मों और समर्पण से होती है. सनातन संस्कृति ने हमेशा सम्मान करने और समाज में प्रेम, सद्भाव एवं समरसता बनाए रखने का संदेश दिया है. महर्षि वाल्मीकि को नमन करते सीएम पुष्कर धामी (फोटो सोर्स- Information Department) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति: सीएम धामी ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है. वहीं, इन विद्यार्थियों के लिए 15 निशुल्क छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय और 3 आईटीआई भी संचालित किए जा रहे हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है, ताकि युवा शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें.