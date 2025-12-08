स्थापना दिवस से पहले PRD जवानों को बड़ी सौगात, हॉस्पिटलाइज्ड होने पर नहीं रुकेगा मानदेय
11 दिसंबर को पीआरडी जवानों का स्थापना दिवस से पहले उन्हें बड़ी सौगात मिली है. अब बीमार होने पर पीआरडी जवानों का मानदेय नहीं रुकेगा.
देहरादून: बीमार होने पर अगर पीआरडी जवान अस्पताल में भर्ती रहते हैं, तो अब 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा. दरअसल, सोमवार को सचिवालय में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पीआरडी स्थापना दिवस को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोई पीआरडी जवान बीमार होता है और अस्पताल में भर्ती रहता है तो अगले 6 महीने तक उनको मानदेय दिया जाता रहे. इसके साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभाग, पीआरडी जवानों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा.
बैठक में मंत्री ने पीआरडी के लिए स्वयं सेवक के बजाय दूसरा उचित शब्द इस्तेमाल करने की मांग पर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में इजाफा करने और बीमार होने की दशा में मानदेय नियमित रूप से देने के निर्देश जारी किए गए हैं. बैठक में पीआरडी संगठन प्रतिनिधियों ने 365 दिन रोजगार दिए जाने का मुद्दा उठाया है. जिस पर विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए निर्देश दिए.
वहीं, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 11 दिसंबर को पीआरडी जवानों का स्थापना दिवस है. ऐसे में स्थापना दिवस को लेकर विभाग की ओर से की जा रही तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई. इसके साथ ही पीआरडी जवान के संगठन के साथ भी बातचीत की गई. बातचीत के दौरान पीआरडी जवानों से जुड़ी उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई. पीआरडी जवानों ने इस बात को कहा है कि उनको स्वयं सेवक ना कह कर कार्मिक कहा जाए. इसके अलावा, साल में 365 दिन उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इस पर भी उन्होंने जोर दिया है. जिसके चलते विभागीय अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि पीआरडी जवान संगठन की मांग पर कार्रवाई होनी चाहिए.
इसके अलावा पीआरडी जवानों ने समान काम और समान वेतन को लेकर भी अपना पक्ष बैठक में रखा था. हालांकि, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर अभी चर्चा करना ठीक नहीं है. साथ ही कहा कि, साल 2022 से लेकर अभी तक पीआरडी जवानों के मानदेय वृद्धि, जवानों के बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कॉलरशिप देने की सुविधा के साथ ही रिटायरमेंट उम्र को 50 साल से 60 साल किया गया है. इसके अलावा, पीआरडी की गर्भवती महिलाओं को मातृ अवकाश देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई. इसके अलावा पीआरडी जवानों के लिए कल्याण कोष भी गठित किया गया, जिसका जवानों को लाभ मिल रहा है.
