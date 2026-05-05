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युपी में शिक्षामित्रों का बढ़ा मानदेय, 10 हजार नही, अब मिलेगा 18 हजार

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानदेय बढ़ोतरी के उपलक्ष्य शिक्षामित्रों को सम्मानित किया गया.

युपी में शिक्षामित्रों का बढ़ा मानदेय
युपी में शिक्षामित्रों का बढ़ा मानदेय (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 7:18 PM IST

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बरेली/गोरखपुर/बुलंदशहर/कानपुर: जनपद के विकास भवन सभागार में मंगलवार को शिक्षामित्रों के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां, मानदेय वृद्धि के उपलक्ष्य में शिक्षामित्रों को सम्मानित किया गया. वहीं, गोरखपुर में मानदेय बढ़ोतरी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 शिक्षामित्रों को डमी चेक देकर सम्मानित किया.

शिक्षामित्रों के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन
शिक्षामित्रों के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन (Photo Credit; ETV Bharat)

दूसरी तरफ, बुलंदशहर में राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने शिक्षामित्रों को सम्मानित कर उनके योगदान की जमकर तारीफ़ की. शिक्षामित्रों के बढ़े मानदेय पर कानपुर में भी शिक्षामित्र सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बनाया.

10 हजार नही, अब मिलेगा 18 हजार
10 हजार नही, अब मिलेगा 18 हजार (Photo Credit; ETV Bharat)



समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना उपस्थित रहे, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि यह दिन शिक्षामित्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर उन्हें आर्थिक मजबूती देने का प्रयास किया है.

शिक्षामित्रों को सम्मानित किया गया
शिक्षामित्रों को सम्मानित किया गया (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि पहले शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 18 हजार रुपये कर दिया गया है, शिक्षामित्रों से अपील है कि वह बच्चों को बेहतर शिक्षा और अच्छे संस्कार देने में अपनी भूमिका को और मजबूत करें, क्योंकि देश का भविष्य इन्हीं बच्चों पर निर्भर करता है.

विकास भवन सभागार में समारोह का आयोजन
विकास भवन सभागार में समारोह का आयोजन (Photo Credit; ETV Bharat)



मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं. स्कूलों में शौचालय, फर्नीचर और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है. साथ ही डिजिटल लैब की व्यवस्था, शिक्षकों को टैबलेट और बच्चों के लिए ड्रेस, जूते, मोजे व बैग के लिए धनराशि सीधे अभिभावकों के खातों में भेजी जा रही है. इसके अलावा निशुल्क पाठ्यपुस्तकें और मिड-डे मील जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं.

शिक्षामित्रों के बढ़े मानदेय
शिक्षामित्रों के बढ़े मानदेय (Photo Credit; ETV Bharat)



उन्होंने यह भी कहा कि अब शिक्षामित्रों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में भी राहत मिलेगी. कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा शिक्षामित्रों को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए गए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया: वहीं, गोरखपुर में 1.43 लाख शिक्षामित्रों की मानदेय बढ़ोतरी के उपलक्ष्य में शिक्षामित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का डमी चेक देकर सम्मानित किया,

मानदेय 10 हज़ार से बढ़ाकर 18 हज़ार रुपए किया
मानदेय 10 हज़ार से बढ़ाकर 18 हज़ार रुपए किया (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दौरान, शिक्षा मित्र मीनाक्षी द्विवेदी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमारी सुध ली है, हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं, एक अन्य शिक्षा मित्र मान्या सिंह ने बताया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने उनकी तनख्वाह बढ़ा कर राहत दी है, साथ ही उन्हें उम्मीद है कि यह तनख्वाह 18 हजार से बढ़ाकर 25 हजार महीना किया जाएगा.

शिक्षामित्रों के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन
शिक्षामित्रों के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन (Photo Credit; ETV Bharat)

मानदेय 10 हज़ार से बढ़ाकर 18 हज़ार रुपए किया: दूसरी तरफ, बुलंदशहर में शिक्षामित्र सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने शिक्षामित्रों को सम्मानित किया और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों के योगदान की जमकर तारीफ़ की. बीजेपी सरकार ने शिक्षामित्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनका मानदेय 10 हज़ार से बढ़ाकर 18 हज़ार रुपए किया है.

शिक्षामित्रों को कैशलेस चिकित्सा जोड़ा गया
शिक्षामित्रों को कैशलेस चिकित्सा जोड़ा गया (Photo Credit; ETV Bharat)

कानपुर में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित शिक्षामित्र सम्मान समारोह कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए, उच्च शिक्षा व प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, योगी सरकार में अब शिक्षामित्रों को 18 हज़ार रुपये मानदेय दिया जा रहा है. जबकि अभी तक उन्हें केवल 10 हज़ार रुपये मानदेय दिया जा रहा था.

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