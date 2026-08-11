ETV Bharat / state

अलीगढ़ नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, मानदेय में 68.60 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी

मानदेय बढ़ने से कर्मचारियों में खुशी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : नगर निगम में कार्यरत सामान्य आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है. लंबे समय से पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों के मानदेय में नगर निगम प्रशासन ने वृद्धि कर दी है. अब सामान्य आउटसोर्स कर्मचारियों को 366.54 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर 435.14 रुपये प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा. नई दर सात अगस्त 2026 से प्रभावी होगी. महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा की पहल के बाद यह निर्णय लिया गया है. कर्मचारियों की ओर से लगातार महंगाई और बढ़ती पारिवारिक जरूरतों को देखते हुए पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग की जा रही थी. शासन की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ते से जुड़े प्रावधानों और सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर नगर निगम प्रशासन ने पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नगर निगम के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में सामान्य आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वर्तमान में उन्हें 366.54 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जा रहा था. कर्मचारियों की मांग और शासन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नई दर 435.14 रुपये प्रतिदिन निर्धारित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया.