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अलीगढ़ नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत, मानदेय में 68.60 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी

सामान्य आउटसोर्स कर्मचारियों को 366.54 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर 435.14 रुपये प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा.

मानदेय बढ़ने से कर्मचारियों में खुशी.
मानदेय बढ़ने से कर्मचारियों में खुशी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 8:38 PM IST

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अलीगढ़ : नगर निगम में कार्यरत सामान्य आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है. लंबे समय से पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों के मानदेय में नगर निगम प्रशासन ने वृद्धि कर दी है. अब सामान्य आउटसोर्स कर्मचारियों को 366.54 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर 435.14 रुपये प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा. नई दर सात अगस्त 2026 से प्रभावी होगी.

महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा की पहल के बाद यह निर्णय लिया गया है. कर्मचारियों की ओर से लगातार महंगाई और बढ़ती पारिवारिक जरूरतों को देखते हुए पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग की जा रही थी. शासन की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ते से जुड़े प्रावधानों और सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर नगर निगम प्रशासन ने पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था.

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नगर निगम के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में सामान्य आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वर्तमान में उन्हें 366.54 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जा रहा था. कर्मचारियों की मांग और शासन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नई दर 435.14 रुपये प्रतिदिन निर्धारित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया.

इस प्रस्ताव पर महापौर प्रशांत सिंघल ने 18 जुलाई 2026 को सहमति प्रदान की. इसके बाद नगर निगम सदन की बैठक में अनुपूरक प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई. सदन की स्वीकृति के बाद नगर आयुक्त की ओर से आदेश जारी कर नई दर से भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के दैनिक पारिश्रमिक में 68.60 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है. महीने में 26 कार्यदिवस के हिसाब से देखें तो यह वृद्धि करीब 1,783 रुपये प्रति माह बैठती है.

महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारी शहर की स्वच्छता, व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनकी आर्थिक परिस्थितियों और हितों को ध्यान में रखते हुए पारिश्रमिक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी नगर निगम की विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं में लगातार जिम्मेदारी निभा रहे हैं. कर्मचारियों की मांग और शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पारिश्रमिक में वृद्धि की गई है. अब सामान्य आउटसोर्स कर्मचारियों को 435.14 रुपये प्रतिदिन की नई दर से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.

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