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यूपी में 68 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ा; कासगंज में 582 ग्राम प्रहरियों का सम्मान, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी

कासगंज में 582 ग्राम प्रहरियों का सम्मान ( Photo credit: ETV Bharat )

कासगंज : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के लगभग 68 हजार ग्राम प्रहरियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. इसी कड़ी में कासगंज जनपद की पुलिस लाइन में भी एसपी कासगंज के कुशल नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस समारोह में जिले के समस्त 582 ग्राम प्रहरियों को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया.



​कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सभी ग्राम प्रहरियों ने बेहद ध्यान से सुना. मुख्यमंत्री की ओर से ग्राम प्रहरियों के मासिक मानदेय में 40 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि की घोषणा की गई है, जिसके तहत अब मानदेय ₹2500 से बढ़ाकर ₹3500 कर दिया गया है.

कासगंज में 582 ग्राम प्रहरियों का सम्मान (Video credit: ETV Bharat) जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बरेली पुलिसलाइन के माध्यम से और देश भर के 68 हजार ग्राम प्रहरियों का सम्मान समारोह किया गया, जिसमें उनका जो मासिक मानदेय होता है, उसमें 40% की अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए 2,500 से 3,500 कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि ​हमारे जनपद पुलिस लाइन में भी एसपी कासगंज के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूरे जनपद से समस्त ग्राम प्रहरी आए हैं. साथ ही साथ मुख्यमंत्री का उद्बोधन को सबने सुना और उनके जो निर्देश हैं कि सजग रहकर शासन-प्रशासन का सहयोग करना है, उसको भी सबने अभिभूत किया है. कासगंज में 582 ग्राम प्रहरियों का सम्मान (Photo credit: ETV Bharat)