यूपी में 68 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ा; कासगंज में 582 ग्राम प्रहरियों का सम्मान, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी
जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने बताया कि ग्राम प्रहरियों का सम्मान समारोह किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 4:04 PM IST
कासगंज : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के लगभग 68 हजार ग्राम प्रहरियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. इसी कड़ी में कासगंज जनपद की पुलिस लाइन में भी एसपी कासगंज के कुशल नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस समारोह में जिले के समस्त 582 ग्राम प्रहरियों को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सभी ग्राम प्रहरियों ने बेहद ध्यान से सुना. मुख्यमंत्री की ओर से ग्राम प्रहरियों के मासिक मानदेय में 40 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि की घोषणा की गई है, जिसके तहत अब मानदेय ₹2500 से बढ़ाकर ₹3500 कर दिया गया है.
जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बरेली पुलिसलाइन के माध्यम से और देश भर के 68 हजार ग्राम प्रहरियों का सम्मान समारोह किया गया, जिसमें उनका जो मासिक मानदेय होता है, उसमें 40% की अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए 2,500 से 3,500 कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि हमारे जनपद पुलिस लाइन में भी एसपी कासगंज के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूरे जनपद से समस्त ग्राम प्रहरी आए हैं. साथ ही साथ मुख्यमंत्री का उद्बोधन को सबने सुना और उनके जो निर्देश हैं कि सजग रहकर शासन-प्रशासन का सहयोग करना है, उसको भी सबने अभिभूत किया है.
उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के उद्बोधन से हम सबको बहुत सीख मिली है और आगे भी हमें कार्य करने की जो प्रेरणा मिली है, उसको हम अपने कार्य में अपनाएंगे. आज हमारे जनपद में 582 ग्राम प्रहरी हैं, आज समस्त ग्राम प्रहरी यहां आए हैं, उनको सम्मानित किया गया है. जिलाधिकारी ने कहा कि प्रहरी गांव के एक सीसीटीवी की तरह हैं, जैसे शहरों में सीसीटीवी होता है.
अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने में ग्राम प्रहरियों की भूमिका बेहद अहम होती है. जिस प्रकार शहरों में सीसीटीवी कैमरे हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, ठीक उसी तरह ग्राम प्रहरी गांवों में पुलिस और प्रशासन के लिए कार्य करते हैं. वह गांव की हर छोटी-बड़ी गतिविधि और संदिग्ध हलचलों की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस थाने और प्रशासन तक पहुंचाते हैं.
समारोह के माध्यम से ग्राम प्रहरियों के साथ एक सकारात्मक संवाद स्थापित किया गया, जिसमें उन्हें शासन-प्रशासन के निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करने की सीख दी गई. मुख्यमंत्री के इस सौगातमय और प्रेरणादायक संबोधन से सभी प्रहरियों में नया उत्साह देखने को मिला. उन्होंने संकल्प लिया कि वह भविष्य में और अधिक सजग, सतर्क और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तथा पुलिस-प्रशासन को हरसंभव सहयोग प्रदान करेंगे.
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