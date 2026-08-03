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दिल्ली में आपदा प्रबंधन कर्मियों के मानदेय में 100 प्रतिशत तक होगी वृद्धि, 2009 के बाद पहली बार वेतन संशोधन

नई दिल्ली: दिल्ली की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सक्षम, आधुनिक और पेशेवर बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएसडीएमए) के अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण पदों जैसे प्रोजेक्ट ऑफिसर (पीओ), डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर (डीपीओ) और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर (पीसी) के मानदेय में 100 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि करने का बड़ा निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले से इन संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले 16 वर्षों से बिना किसी वेतन संशोधन के सीमित मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे थे.

वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से इन पदों की शुरुआत की गई थी. इन कर्मियों ने पिछले 16 वर्षों से लगातार दिल्ली की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की रीढ़ बनकर कार्य किया है, लेकिन इन डेढ़ दशकों से अधिक के लंबे अंतराल में उनके मानदेय में एक बार भी संशोधन नहीं किया गया था. इस अवधि के दौरान जहां एक तरफ महंगाई आसमान छूती रही, वहीं आपदा प्रबंधन की चुनौतियां और अधिक जटिल होती गईं. इसके बावजूद प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर का मानदेय मात्र 25,000 रुपये और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर का मानदेय केवल 20,000 रुपये पर ही अटका हुआ था.

16 साल बाद मिला न्याय

मुख्यमंत्री के मुताबिक शुरुआती दौर में इन पदों को दिल्ली सरकार की किसी नियमित वेतन संरचना या समकक्ष वेतन श्रेणी से नहीं जोड़ा गया था इसके परिणामस्वरूप इन कर्मियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति समय-समय पर मिलने वाले वेतन संशोधनों और महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था.

नई वेतन संरचना में भारी बढ़ोतरी

इन सभी व्यावहारिक पहलुओं और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मंजूर नई वेतन संरचना के तहत इनके मानदेय में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की संस्तुति कर दी है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन किसी प्रकार की अनुग्रह राशि नहीं है, बल्कि यह इन कर्मियों की भारी जिम्मेदारियों, लंबे अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और वर्तमान समय की परिस्थितियों के बिल्कुल अनुरूप एक न्यायसंगत और प्रतिस्पर्धी वेतन ढांचा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया आवश्यक कदम है.

आपदा के समय निभाते हैं अहम भूमिका

मुख्यमंत्री ने इन कर्मियों की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए कहा कि ये अधिकारी केवल दफ्तरों में बैठकर कागजी कार्रवाई नहीं करते, बल्कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बेहद संवेदनशील वैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं. ये जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने से लेकर विभिन्न प्रकार के जोखिमों का वैज्ञानिक आकलन करते हैं.