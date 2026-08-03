दिल्ली में आपदा प्रबंधन कर्मियों के मानदेय में 100 प्रतिशत तक होगी वृद्धि, 2009 के बाद पहली बार वेतन संशोधन
दिल्ली सरकार ने जेलों में कस्टडी के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है.
Published : August 3, 2026 at 1:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सक्षम, आधुनिक और पेशेवर बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएसडीएमए) के अंतर्गत कार्यरत महत्वपूर्ण पदों जैसे प्रोजेक्ट ऑफिसर (पीओ), डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर (डीपीओ) और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर (पीसी) के मानदेय में 100 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि करने का बड़ा निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले से इन संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिली है, जो पिछले 16 वर्षों से बिना किसी वेतन संशोधन के सीमित मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे थे.
वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से इन पदों की शुरुआत की गई थी. इन कर्मियों ने पिछले 16 वर्षों से लगातार दिल्ली की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की रीढ़ बनकर कार्य किया है, लेकिन इन डेढ़ दशकों से अधिक के लंबे अंतराल में उनके मानदेय में एक बार भी संशोधन नहीं किया गया था. इस अवधि के दौरान जहां एक तरफ महंगाई आसमान छूती रही, वहीं आपदा प्रबंधन की चुनौतियां और अधिक जटिल होती गईं. इसके बावजूद प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर का मानदेय मात्र 25,000 रुपये और प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर का मानदेय केवल 20,000 रुपये पर ही अटका हुआ था.
16 साल बाद मिला न्याय
मुख्यमंत्री के मुताबिक शुरुआती दौर में इन पदों को दिल्ली सरकार की किसी नियमित वेतन संरचना या समकक्ष वेतन श्रेणी से नहीं जोड़ा गया था इसके परिणामस्वरूप इन कर्मियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति समय-समय पर मिलने वाले वेतन संशोधनों और महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था.
नई वेतन संरचना में भारी बढ़ोतरी
इन सभी व्यावहारिक पहलुओं और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मंजूर नई वेतन संरचना के तहत इनके मानदेय में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की संस्तुति कर दी है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन किसी प्रकार की अनुग्रह राशि नहीं है, बल्कि यह इन कर्मियों की भारी जिम्मेदारियों, लंबे अनुभव, तकनीकी विशेषज्ञता और वर्तमान समय की परिस्थितियों के बिल्कुल अनुरूप एक न्यायसंगत और प्रतिस्पर्धी वेतन ढांचा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया आवश्यक कदम है.
आपदा के समय निभाते हैं अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने इन कर्मियों की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए कहा कि ये अधिकारी केवल दफ्तरों में बैठकर कागजी कार्रवाई नहीं करते, बल्कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बेहद संवेदनशील वैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं. ये जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने से लेकर विभिन्न प्रकार के जोखिमों का वैज्ञानिक आकलन करते हैं.
आपदा की स्थिति में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का संचालन
इसके अलावा, वे दिल्ली के संवेदनशील इलाकों और कमजोर आबादी का जोखिम मूल्यांकन कर सुरक्षा रणनीतियां बनाते हैं, विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करते हैं और किसी भी आपदा की स्थिति में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (ईओसी) का संचालन करते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जैसी एजेंसियों के बीच वास्तविक समय (रियल टाइम) में राहत एवं बचाव कार्यों को गति देते हैं. वे लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम और मॉक ड्रिल आयोजित कर क्षमता निर्माण में भी जुटे रहते हैं.
बता दें कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समान जिम्मेदारियां संभाल रहे अधिकारियों को 45,000 से 50,000 रुपये या उससे अधिक का मानदेय मिल रहा है. इसके अलावा दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में भी समान स्तर के संविदा पदों का पारिश्रमिक काफी अधिक था. राष्ट्रीय राजधानी जैसे उच्च जोखिम वाले महानगर के लिए यह स्थिति न्यायसंगत नहीं थी. सरकार ने भविष्य में इस संवर्ग को और मजबूत करने के लिए प्रदर्शन आधारित वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा सुरक्षा और क्षमता निर्माण जैसे कल्याणकारी उपायों पर भी विचार करने का संकेत दिया है.
जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मिलेगा मुआवजा
दिल्ली सरकार ने जेलों में कस्टडी के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन अथवा वैधानिक उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है. इस योजना के तहत विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की मुआवजा राशि दी जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना पीड़ित परिवारों को दी जाएगी.
दिल्ली सरकार के गृह (सामान्य) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना ‘दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना, 2025’ (स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ कम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ प्रिजनर्स इन दिल्ली प्रिजन, 2025) के नाम से लागू होगी.
ये भी पढ़ें: