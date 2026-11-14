छात्रों को कौशल सिखाने वाले प्रशिक्षक खुद आर्थिक संकट में, 6-12 महीने से वेतन का इंतजार
शिक्षा मंत्री बोले-15 दिन में भुगतान नहीं करने वाली एजेंसियों पर होगी एफआईआर.
Published : November 14, 2026 at 2:48 PM IST
जयपुर: सरकारी स्कूलों में छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने वाली व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था इन दिनों खुद सवालों के घेरे में है. प्रदेश के 4 हजार 19 सरकारी स्कूलों में 5 लाख विद्यार्थी अलग-अलग ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले करीब 5 हजार प्रशिक्षक वेतन और नौकरी की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं. किसी का 6 महीने तो किसी का 12 महीने तक का मानदेय बकाया है. दीपावली का त्योहार भी बिना वेतन के बीत गया. वहीं, 20 अक्टूबर को करीब 2500 प्रशिक्षकों का टेंडर समाप्त हो चुका है. प्रशिक्षकों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद उन्हें न तो नौकरी की सुरक्षा मिल रही है और न ही समय पर वेतन. दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को 15 दिन में भुगतान कराने के निर्देश देने और ऐसा नहीं होने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है.
टेंडर खत्म, नौकरी पर संकट और वेतन भी बकाया : प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन IISD, LNJ, I-Daksha, BNSS, Mind Leader, Sibin, ICA और HWO जैसी एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है. इनके जरिए नियुक्त प्रशिक्षकों को करीब 20 से 22 हजार रुपए मासिक मानदेय मिलता है, लेकिन अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से काम कर रहे प्रशिक्षकों का 6 से 12 महीने तक का भुगतान अटका है. व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति के संरक्षक रघुपाल सिंह का कहना है कि एक तरफ प्रशिक्षकों को महीनों से वेतन नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ 20 अक्टूबर को करीब 2500 प्रशिक्षकों का टेंडर समाप्त हो गया. इससे इन प्रशिक्षकों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है.
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हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं होने से नाराजगी : रघुपाल सिंह ने आरोप लगाया कि 17 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट ने व्यावसायिक प्रशिक्षकों को कंटिन्यू रखने के संबंध में आदेश दिए थे. इसके बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से आदेशों की पालना नहीं की जा रही है. विभाग एक तरफ व्यावसायिक शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बैठकें कर रहा है. नए टेंडर की प्रक्रिया में जुटा है. दूसरी तरफ मौजूदा प्रशिक्षकों का भविष्य अधरझूल में है. समिति का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों में नियमित वेतन और जॉब सिक्योरिटी को लेकर भी निर्देश हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति नहीं बदल रही.
धरने एवं ज्ञापन दे चुके: रघुपाल सिंह ने बताया कि इस मामले में कई बार धरने दिए जा चुके हैं. ज्ञापन सौंपे गए हैं. सोशल मीडिया के साथ ई-मेल के जरिए भी सरकार तक बात पहुंचाई गई है. इसके बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला. पहले रक्षाबंधन और अब दीपावली भी बिना वेतन के बीत गई. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सोमवार तक एक्सटेंशन का लेटर जारी नहीं होता है तो करीब 2500 प्रशिक्षक न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. वेतन भुगतान के लिए भी जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी.
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5 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले प्रशिक्षकों का भविष्य असुरक्षित : व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष पवन गर्ग ने बताया कि राजस्थान के करीब 4 हजार स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित हो रही है. इनमें लगभग 5 लाख विद्यार्थी अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षण ले रहे हैं. सरकार भी कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इस व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रशिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. उनका कहना है कि जब प्रशिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलेगा और नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी तो व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता पर भी असर पड़ेगा.
मंत्री बोले- 15 दिन में भुगतान नहीं तो एजेंसियों पर एफआईआर : पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिन में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का भुगतान करवाया जाए. यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित काम करने वाली संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और विधि सम्मत कठोर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में वोकेशनल ट्रेनिंग को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा.
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मंत्री के तर्क: प्रशिक्षकों को नियमित करने और हरियाणा मॉडल लागू करने की मांग पर मंत्री ने कहा कि हरियाणा छोटा राज्य है. वहां इस तरह की व्यवस्था लागू करना संभव हो सकता है, लेकिन राजस्थान बड़ा राज्य है. टेंडर रिन्यू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षक प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लगाए जाते हैं. प्रशिक्षकों के काम की निगरानी के साथ उन्हें हटाने तक की जिम्मेदारी भी संबंधित एजेंसियों की है.
अब दो बड़े सवालों पर टिकी नजरें : सरकार की ओर से 15 दिन में भुगतान का आश्वासन दिया गया है, लेकिन प्रशिक्षकों के सामने सिर्फ बकाया वेतन का ही सवाल नहीं है. करीब 2500 प्रशिक्षकों का टेंडर समाप्त होने के बाद उन्हें आगे काम पर रखने का फैसला भी होना है. ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि सोमवार तक एक्सटेंशन का आदेश जारी होता है या नहीं और सरकार की ओर से दिए गए 15 दिन के भुगतान के आश्वासन पर कितना अमल होता है.
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