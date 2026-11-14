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छात्रों को कौशल सिखाने वाले प्रशिक्षक खुद आर्थिक संकट में, 6-12 महीने से वेतन का इंतजार

प्रदर्शन करते व्यावसायिक प्रशिक्षक ( ETV Bharat Jaipur (File photo) )

जयपुर: सरकारी स्कूलों में छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने वाली व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था इन दिनों खुद सवालों के घेरे में है. प्रदेश के 4 हजार 19 सरकारी स्कूलों में 5 लाख विद्यार्थी अलग-अलग ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले करीब 5 हजार प्रशिक्षक वेतन और नौकरी की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं. किसी का 6 महीने तो किसी का 12 महीने तक का मानदेय बकाया है. दीपावली का त्योहार भी बिना वेतन के बीत गया. वहीं, 20 अक्टूबर को करीब 2500 प्रशिक्षकों का टेंडर समाप्त हो चुका है. प्रशिक्षकों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद उन्हें न तो नौकरी की सुरक्षा मिल रही है और न ही समय पर वेतन. दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को 15 दिन में भुगतान कराने के निर्देश देने और ऐसा नहीं होने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है.