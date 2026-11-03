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आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय बढ़ने के साथ 5 लाख तक मुफ्त इलाज, तीन साड़ियां, स्मार्टफोन

लखनऊ: इस बार बार दीवाली से फके प्रदेश की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की दिवाली पहले से अधिक खुशियों के साथ मनेगी. सरकार ने त्योहार से पहले उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है. मानदेय में बढ़ोतरी के साथ कार्यकर्त्रियों का मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये और सहायिकाओं का 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिमाह मिलने लगेगा.



इससे पूर्व सरकार ने करीब 3.35 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं व परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है. अब उन्हें अपने परिवार के साथ हर साल 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज का प्रावधान है. सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में जरूरत होने पर इसका लाभ ले सकती हैं. इसके अलावा अब तक मिलने वाली दो साड़ियों के स्थान पर तीन साड़ियां दी जाएंगी. इसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है. इस पर सरकार करीब 20 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इन सुविधाओं से त्योहार की खुशियों के साथ परिवार की स्वास्थ्य संबंधी चिंता कम करने में भी मदद मिलेगी.



स्मार्टफोन और अपने भवन से आधुनिक होंगे आंगनवाड़ी केंद्र



आंगनवाड़ी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सरकार तकनीकी सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है. पहले चरण में 123398 स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं. इसके बाद रिप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत 69803 और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं जिससे बच्चों के पोषण और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियां रियल टाइम में दर्ज करना आसान हुआ है.





हर महीने आर्थिक संबल

अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग लीना जौहरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार 175982 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और 170656 सहायिकाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता से कार्य रही है. मानदेय में वृद्धि से उन्हें हर महीने अतिरिक्त आर्थिक संबल मिल रहा है. इसके साथ ही परिवार को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय उनके जीवन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है. सरकार का प्रयास है कि बच्चों के पोषण और देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इन कर्मियों को बेहतर सुविधाएं और सम्मान मिले.





2017 के मुकाबले चार गुना हुआ मानदेय

सरकार ने वर्ष 2017 में सत्ता संभालने के बाद से आंगनवाड़ी कर्मियों के मानदेय में लगातार बढ़ोतरी की है. उस समय कार्यकर्ताओं को तीन हजार और सहायिकाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह मिलते थे. अब कार्यकर्ताओं को 12 हजार और सहायिकाओं को छह हजार रुपये मिलेंगे यानी शुरुआती मानदेय की तुलना में दोनों श्रेणियों में चार गुना वृद्धि हुई है. यह बढ़ोतरी इन महिलाओं के लिए आर्थिक मजबूती के साथ परिवार की जरूरतों को पूरा करने में अतिरिक्त मददगार बनेगी.