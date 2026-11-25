ETV Bharat / state

सैनिकों के सम्मान में दौड़ेगा जयपुर: 13 दिसंबर को होगा 'ऑनर रन 2026' का आयोजन

जयपुर में 13 दिसंबर को होगा 'ऑनर रन 2026' का आयोजन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत और विजय दिवस के उपलक्ष्य में 13 दिसंबर को जयपुर में ‘ऑनर रन जयपुर 2026’ का आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन का उद्देश्य देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को सम्मान देना और भारतीय सेना के प्रति आम नागरिकों में सम्मान, जुड़ाव और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है.

हर वर्ग के लोग भाग ले सकेंगे: सप्त शक्ति कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत ने बताया कि यह आयोजन केवल पेशेवर धावकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें जयपुर के हर वर्ग के लोग भाग ले सकेंगे. सेना, सरकारी विभागों, स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों, कामकाजी लोगों, बुजुर्गों और आम नागरिकों से इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है. ऑनर रन की शुरुआत अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से होगी और इसका समापन जवाहर सर्किल की ओर होगा. इसमें चार श्रेणियों में दौड़ आयोजित की जाएगी. प्रतिभागियों के लिए 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की रन रखी गई है.