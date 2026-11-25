सैनिकों के सम्मान में दौड़ेगा जयपुर: 13 दिसंबर को होगा 'ऑनर रन 2026' का आयोजन
‘ऑनर रन जयपुर 2026’ का आयोजन. इस दौड़ के जरिए वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान दिया जाएगा.
Published : November 25, 2026 at 4:09 PM IST
जयपुर: 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत और विजय दिवस के उपलक्ष्य में 13 दिसंबर को जयपुर में ‘ऑनर रन जयपुर 2026’ का आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन का उद्देश्य देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को सम्मान देना और भारतीय सेना के प्रति आम नागरिकों में सम्मान, जुड़ाव और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है.
हर वर्ग के लोग भाग ले सकेंगे: सप्त शक्ति कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत ने बताया कि यह आयोजन केवल पेशेवर धावकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें जयपुर के हर वर्ग के लोग भाग ले सकेंगे. सेना, सरकारी विभागों, स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों, कामकाजी लोगों, बुजुर्गों और आम नागरिकों से इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है. ऑनर रन की शुरुआत अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से होगी और इसका समापन जवाहर सर्किल की ओर होगा. इसमें चार श्रेणियों में दौड़ आयोजित की जाएगी. प्रतिभागियों के लिए 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की रन रखी गई है.
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भारतीय सेना के जवानों का सम्मान: शेखावत ने बताया कि आयोजन में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए अलग रन आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही अनाथालय और ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को भी इस आयोजन से जोड़ने और उनके लिए सहयोग एवं डोनेशन की पहल करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऑनर रन सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सेना के जवानों के सम्मान और उनके बलिदान को याद करने का सामूहिक प्रयास है. इसमें पहले के युद्धों और भविष्य के सैन्य अभियानों में देश के लिए शहादत देने वाले जवानों को भी सम्मानित भाव से याद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जयपुर उनका अपना शहर है और अब समय आ गया है कि पूरा शहर उनके साथ दौड़े.
सभी के लिए फिटनेस जरूरी: वहीं, कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए पदक जीतकर नाम रोशन करने वाली राजस्थान की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने कहा कि फिटनेस को केवल सेना या खेलों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे आम नागरिकों की जीवनशैली का हिस्सा बनाना जरूरी है. वर्तमान समय में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए हर व्यक्ति के लिए शारीरिक रूप से फिट रहना बेहद आवश्यक है.
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