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बिहार में लव मैरिज की खौफनाक सजा! नाराज परिवार ने बेटी की हत्या कर शव जलाया.. भाई गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में प्रेम विवाह के बाद ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. परिवार पर हत्या कर शव नदी किनारे जलाने का आरोप, भाई गिरफ्तार.

Murder in Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में युवती की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 20, 2026 at 2:28 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अंतरजातीय प्रेम विवाह को लेकर एक बार फिर ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 19 वर्षीय सुजाता कुमारी की उसके परिजनों ने कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान मिटाने के लिए शव को बूढ़ी गंडक नदी किनारे जला दिया.

छह साल पुराना प्रेम, जनवरी में हुई शादी: सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के कोदरिया गोसाईपुर निवासी सुजाता कुमारी और घंसौत गांव के गौरीशंकर कुमार के बीच 2020 से प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे. 18 जनवरी 2026 को दोनों घर से भागकर समस्तीपुर में शादी कर ली और हरियाणा चले गए. अलग-अलग जाति होने के कारण सुजाता का परिवार इस रिश्ते से नाराज था.

Murder in Muzaffarpur
प्रेम विवाह की खौफनाक सजा (ETV Bharat)

पुलिस ने हरियाणा से बरामद किया जोड़ा: युवती के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने 11 फरवरी को हरियाणा से दोनों को बरामद किया. अदालत में सुजाता ने कहा कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से शादी की है. इसके बावजूद गौरीशंकर को जेल भेज दिया गया और सुजाता रिश्तेदार के यहां रही। होली के दौरान उसकी मां उसे घर ले गई.

31 मार्च के बाद सुजाता लापता: गौरीशंकर मार्च में जेल से छूटने के बाद पत्नी से संपर्क नहीं हो पा रहा था. 31 मार्च को आखिरी बातचीत हुई थी. उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पत्नी की हत्या की आशंका जताई और दोषियों की गिरफ्तारी न होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी.

Murder in Muzaffarpur
जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

परिवार ने गला दबाकर की हत्या: विशेष जांच टीम की पूछताछ में अभिषेक कुमार ने स्वीकार किया कि 8 मई को परिवार ने सुजाता की गला दबाकर हत्या कर दी. परिवार को डर था कि वह दोबारा पति के पास चली जाएगी. हत्या के बाद शव को बूढ़ी गंडक नदी किनारे ले जाकर जला दिया गया.

सिवाईपट्टी थाना
सिवाईपट्टी थाना (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पोस्ट से खुला राज: सुजाता के पति गौरीशंकर के सोशल मीडिया पोस्ट “मेरी पत्नी के हत्यारों को पकड़ो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा” के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की, जिसके बाद यह पूरा हत्याकांड सामने आया.

क्या कहती है पुलिस?: पुलिस की निशानदेही पर फॉरेंसिक टीम ने शव जलाने वाले स्थान से नमूने एकत्र किए हैं। कांतेश मिश्रा के निर्देश पर ग्रामीण एसपी और डीएसपी पूर्वी की टीम ने त्वरित कार्रवाई की. मामले में पांच से अधिक लोगों की भूमिका बताई जा रही है. डीएसपी अलय वत्स ने बताया कि गौरीशंकर कुमार के आवेदन पर सिवाईपट्टी थाना कांड संख्या 125/26 दर्ज किया गया। अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

"पोस्ट सामने आई थी, जिसके बाद मामले की जांच कराई गई. पीड़ित पति गौरीशंकर कुमार के आवेदन के आधार पर सिवाईपट्टी थाना में केस दर्ज किया गया. आवेदन में पत्नी सुजाता कुमारी की हत्या कर शव छिपाने का आरोप मायके पक्ष पर लगाया गया था. नामजद अभियुक्त अभिषेक कुमार ने हत्या और साक्ष्य मिटाने के लिए शव जलाने की बात स्वीकार की है."-अलय वत्स, डीएसपी

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