शाहजहांपुर में ऑनर किलिंग; पिता ने बेटी को पीट-पीटकर मार डाला, फोन पर प्रेमी से कर रही थी बात

गांव के युवक से किशोरी का प्रेम-प्रसंग चल रहा था. मना करने के बाद भी किशोरी शादी की जिद पर अड़ी थी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल.
मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. (Photo Credit; shahjahanpur Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 5:54 PM IST

शाहजहांपुर : रोजा थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. 17 वर्षीय किशोरी की उसके पिता ने डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पिता, बेटी के प्रेम-प्रसंग से नाराज था. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है.

घटना सुतनेरा गांव की है. पुलिस ने बताया, गांव के युवक से किशोरी का प्रेम-प्रसंग चल रहा था. पिता के कई बार मना करने के बाद भी किशोरी नहीं मानी. वह प्रेमी से बात करती रही. नाबालिग शादी की जिद पर अड़ी थी. मंगलवार को पिता ने बेटी को प्रेमी से फोन पर बात करते देख लिया.

पिता ने बेटी को डांट दिया. इसके बाद दोनों में कहासुनी होने लगी. इसी से नाराज पिता ने बेटी को डंडे से बेरहमी से पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. नाबालिग बेटी की हत्या की खबर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए.

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया, थाना रोजा क्षेत्र के सुतनेरा गांव में एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी. घटनास्थल से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डंडे से वार कर घटना को अंजाम दिया गया है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

